Dresden

Sachsen legt im Kampf gegen den Lehrermangel nach: Mit einer neuen Werbekampagne sollen vor allem Abiturientinnen und Abiturienten für den Beruf interessiert werden. Die Aktion soll Ende März starten und insbesondere auf die Mangelfächer zielen. Besonders großer Bedarf besteht in Mathematik und den Naturwissenschaften, teilweise aber auch in Deutsch und Englisch.

Bislang studieren 18 Prozent der sächsischen Abiturientinnen und Abiturienten auf Lehramt. Bundesweit sind es rund 10 Prozent. „Die Grenzen sind also schon so gut wie ausgereizt. Wir müssen es nun schaffen – gemeinsam mit den Universitäten – die MINT-Fächer attraktiver zu machen“, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Deshalb müsse „noch intensiver und gezielter“ für den Lehrerberuf geworben werden. Die Bezeichnung MINT steht dabei zusammenfassend für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Zehn Prozent der freien Stellen konnten nicht besetzt werden

Wie bereits zum Schuljahresbeginn konnten auch zum Halbjahr nicht alle freien Lehrerstellen in Sachsen besetzt werden. Von den geplanten 800 Einstellungen sind nur 719 umgesetzt worden, was einer Lücke von zehn Prozent entspricht. Davon sind 564 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, 16 pädagogische Fachkräfte sowie 139 Seiteneinsteiger, deren Quote damit knapp 20 Prozent beträgt. „Nach wie vor gelingt es uns nicht, genügend junge Lehrerinnen und Lehrer für MINT-Fächer und einem Einsatz in den ländlichen Regionen zu begeistern“, räumt Piwarz ein.

Während in Leipzig zum 1. Februar sogar über die eigentliche Planung hinaus eingestellt werden konnte und auch Dresden nahezu keine Probleme bei der Stellenbesetzung hatte, klaffen in allen anderen Regionen erhebliche Lücken. So wurden in Ostsachsen bislang nur 73 Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt und kommen auch die Regionalschulämter Chemnitz und Zwickau auf lediglich gut 80 Prozent.

Hürden für Seiteneinsteiger sollen gesenkt werden

Um die Lücken zu schließen, wird derzeit auch darüber diskutiert, die Hürden für Seiteneinsteiger zu senken. So könnten künftig auch Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen ohne Fachzuordnung und von Berufsakademien als Lehrkräfte eingesetzt werden. Zudem ist geplant, Seiteneinsteiger in den MINT-Bereichen auch für Gymnasien einstellen zu können – das war bisher noch nicht notwendig, allerdings wird der Engpass immer größer. Darüber hinaus soll das Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte aus dem Ausland beschleunigt werden.

Zahl der Studienplätze ist von 1700 auf 2700 gestiegen

Ein Grund ist auch, dass die deutlich gestiegenen Lehramtsstudienplätze noch nicht in vollem Umfang auf dem Lehrermarkt zu spüren sind, macht der Kultusminister klar. In den vergangenen zehn Jahren ist die Anzahl von 1700 auf 2700 gestiegen. Allerdings hat die Corona-Pandemie bei offenbar für viele potenzielle Absolventinnen und Absolventen die Studienzeit verlängert.

Positiv bewertet Piwarz den mittlerweile erreichten „Klebeeffekt“ unter Referendarinnen und Referendaren. „Unsere Maßnahmen zeigen Wirkung. Vor allem durch die Verbeamtung sind wir auf dem Lehrermarkt deutschlandweit konkurrenzfähig“, erklärt der Kultusminister. Ansonsten wäre es deutlich schwieriger, Lehrernachwuchs „an Sachsen zu binden“.

Bereits ein Viertel der Lehrkräfte ist verbeamtet

Inzwischen bleiben 73 Prozent der Referendarinnen und Referendare im Freistaat – vor drei Jahren betrug der Anteil nur 64 Prozent. Zudem sind aktuell 76 Lehrkräfte (2021: 63), die ihre Ausbildung in einem anderen Bundesland absolviert haben, eingestellt worden. Die Verbeamtung wurde 2019 für Lehrerinnen und Lehrer bis 42 Jahre eingeführt: Etwa 90 Prozent des Nachwuchses nutzen diese Möglichkeit. Derzeit sind in Sachsen fast ein Viertel der Lehrerinnen und Lehrer verbeamtet (7076).

Doch der Bedarf ist weiterhin immens: In den nächsten Jahren wird etwa die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gehen. „Die Aussichten, nach einem erfolgreichen Lehramtsstudium in Sachsen einen guten und erfüllenden Job zu finden, sind bestens“, sagt Piwarz.

Von Andreas Debski