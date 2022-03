Leipzig

„Möchten Sie volltanken? Nein danke, ich schau mich erst mal um.“ In diesen Tagen hilft an den Zapfsäulen oft nur noch der bittere Humor in Facebook-Foren oder WhatsApp-Gruppen. Viele Autofahrer trauen ihren Augen nicht: Innerhalb von nur einer Woche kletterten die Literpreise für Super und noch viel mehr für Diesel in schwindelerregende Höhen. Putins Krieg hat eine Spritreisrallye ausgelöst, die vorerst kein Halten kennt. Dabei droht die Teuerung an der Tankstelle nur der Anfang zu sein. Doch wie schlimm wird’s wirklich?

„Folgen für Wirtschaft werden heftig sein“

Joachim Ragnitz, Vize-Chef des Dresdner ifo-Instituts, sagt, das größte Problem sei die Unsicherheit, wie lange der Krieg in der Ukraine andauern wird. „Die Folgen für die deutsche Wirtschaft werden aber in jedem Fall heftig sein, weniger wegen der unmittelbaren Folgen eines Zusammenbruchs des Außenhandels mit der Ukraine als vielmehr wegen der indirekten Auswirkungen im Zusammenhang mit den Sanktionen gegenüber Russland und möglichen Gegensanktionen.“ Absehbar sei eine deutliche Verteuerung vieler Güter, vor allem wegen gestiegener Energiepreise. „Die Inflationsrate wird also deutlich höher ausfallen als in der Vergangenheit“, warnt Ragnitz. Ein weiterer Energiepreissprung hatte die Inflation in Deutschland bereits im Februar wieder über die Marke von fünf Prozent getrieben.

Doch sind darin die aktuellen Preissteigerungen, insbesondere bei den Mineralölprodukten, noch gar nicht enthalten. Das wird auch die Lebensmittel in naher Zukunft weiter verteuern. „Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg die Preise noch weiter steigen lässt“, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Bei Düngemitteln etwa komme es bereits zu ersten Versorgungsengpässen. Die Gefahr, dass mangels Dünger in der Folge dann auch die Erntemengen zurückgehen, sei groß, so Rukwied. Dazu komme der Ausfall der Weizenversorgung aus der Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt.

Logistik warnt vor Versorgungsengpässen

Geradezu sinnbildhaft ist die Preis-Rallye an den Tankstellen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich laut ADAC Diesel um rund 66 Cent verteuert, E 10 um rund 45 Cent. Das ärgert aber nicht nur Kraftfahrer und Pendler. Dadurch werde auch der Transport vieler Produkte immer kostspieliger, warnt die Fachvereinigung Spedition und Logistik im Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes. „Für viele Transportfirmen bedeuten die hohen Kraftstoffkosten eine Bedrohung ihrer Existenz“, sagte Geschäftsführer Dietmar von der Linde. Viele Spediteure fragen sich, wie sie dir Spritrechnung noch zahlen sollten. Da die allermeisten Güter in Deutschland auf der Straße transportiert würden, könne das zu Versorgungsengpässen führen.

Dresdens Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich stößt in das gleiche Horn: „Die Preisexplosionen haben nicht nur schon heute direkte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft vieler Handwerksbetriebe, sondern werden sich in den nächsten Wochen auch auf regionale und überregionale Lieferketten auswirken.“ Tatsächlich belasten die hohen Kraftstoffpreise auch die Bauhandwerke, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker oder Elektrobetriebe, die fast ausschließlich Kundenaufträge abarbeiten und auf die Fahrzeuge angewiesen sind.

70 Prozent der Unternehmen: Preissteigerungen ein Problem

Nach einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig stellen für 70 Prozent ihrer Unternehmen die Preissteigerungen bei Energie, Transport und Vorprodukten ein ernstzunehmendes Problem dar. Fast 45 Prozent melden Umsatzausfälle. IHK-Präsident Kristian Kirpal fordert daher ein radikales Steuersenkungsprogramm. Dazu zählt er die Absenkungen der Energie- und Stromsteuer um 95 Prozent, der Mehrwertsteuer um 12 Prozent sowie eine zeitweilige Aussetzung der CO2-Steuer. „Der Staat muss umgehend den Steueranteil auf Kraftstoffe deutlich reduzieren, wie es andere europäische Länder bereits gemacht haben“, pflichtet ihm Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, bei. Laut Hauptgeschäftsführer Volker Lux sind mehr als 60 Prozent der Mitgliedsunternehmen im Baugewerbe tätig. „Und für Baufahrzeuge ist Diesel das Material der Wahl“, sagt er.

Keine frischen Brötchen mehr am frühen Morgen?

Mit hohen Getreide- und gestiegenen Spritpreisen kämpft auch die Backwarenbranche. Bäckermeister Peter Wentzlaff aus Sornzig (Landkreis Nordsachsen) – seit 40 Jahren selbstständig – betreibt Filialen unter anderem in Borna, Wurzen und Leipzig. Jeden Tag werden die Backwaren aus der Zentrale mit sechs Transportern verteilt. „Wir überlegen jetzt, ob wir die Touren zusammenlegen – was aber bedeuten würde, dass nicht jede der Filialen morgens um sechs oder sieben Uhr öffnen kann“, bedauert Wentzlaff. Er schätzt, dass sich die Kosten in seinem Betrieb zuletzt um 20 bis 30 Prozent erhöht haben.

Ragnitz: Wirtschaft vor neuer Rezession

Und wie geht’s weiter? Wird die Kriegs-Inflation möglicherweise schlimmer werden als die Folgen der Corona-Pandemie? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)hält bei einer Eskalation und einem Lieferstopp von russischem Öl und Gas sogar eine Teuerungsrate von zehn Prozent im Jahresverlauf für möglich. Es könne „sehr, sehr hart werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher in den kommenden Monaten“, warnt DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Ifo-Vizechef Ragnitz pflichtet ihm bei: Sinken die Realeinkommen, sinken auch die Ausgaben für den Konsum und die Investitionen der Firmen. „Man muss deshalb damit rechnen, dass die deutsche Wirtschaft erneut in eine Rezession abgleitet; wie stark diese sein wird, ist aber derzeit kaum absehbar“, sagt er.

Gewerkschaft: Steuerentlastungen statt Lohnerhöhungen

Auch die Gewerkschaften sehen angesichts der Lage dringenden Handlungsbedarf. Sachsens Verdi-Sprecher Jörg Förster sagt: „Lohnerhöhungen sind natürlich immer erstrebenswert, müssten dann aber in der jetzigen Situation branchenunabhängig wirken.“ Dieses Ziel seit unrealistisch. „Aus unserer Sicht müssen zuerst steuerliche Entlastungen geprüft und umgesetzt werden, gegebenenfalls auch für einen befristeten Zeitraum, dafür aber mit einer spürbaren Wirkung“, so der Verdi-Sprecher.

Keine Hamsterkäufe, aber Sonnenblumenöl ausverkauft

Der Lebensmittelhandel, wo die Preise gerade für Obst und Gemüse kräftig anziehen, spürt auch eine höhere Nachfrage nach Konserven, Fertiggerichten oder Nudeln. Es gebe Bevorratungskäufe, allerdings sei man von Hamsterkäufen wie zu Beginn der Corona-Krise weit entfernt, sagt ein Branchenkenner. Probleme mit der Warenversorgung gebe es bisher lediglich in einzelnen Segmenten. So sei Sonnenblumenöl mangels Nachschub aus der Ukraine gerade so gut wie ausverkauft. Auf längere Sicht könnte auch Mehl knapper werden: „Die Ukraine wird nicht umsonst Kornkammer Europas genannt.“

Allerdings meinen Marktbeobachter, dass die Teuerung nicht eins zu eins auf die Preise im Supermarkt durchschlägt. Denn der Konkurrenzkampf der Discounter um Marktanteile gehe weiter. Insofern sei mit horrenden Wucherpreisen eher nicht zu rechnen.

Von Roland Herold und Denise Peikert