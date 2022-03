Lauterbach zur Pflege-Impfpflicht: Betrieb muss in Sachsen weitergehen

Dresden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die in Sachsen geplanten Ermessensspielräume bei der Pflege-Impfpflicht durch das Gesetz gedeckt. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht müsse „so umgesetzt werden, dass der Betrieb weitergehen kann“, sagte Lauterbach am Dienstag in Dresden. Bei einem Online-Forum sicherte der Bundesgesundheitsminister seine Unterstützung zu: „Wir müssen Lösungen finden, die pragmatisch sind und die die Versorgung sichern.“

Ab 16. März gilt für die Gesundheitsbranche eine Impfpflicht

Der Bundestag hat im Dezember eine einrichtungsbezogene Impfpflicht unter anderem für Alten- und Pflegeheime beschlossen, die ab 16. März umgesetzt wird. In Sachsen gibt es allerdings das Problem, dass die Impfquote auch beim Pflegepersonal vergleichsweise niedrig ist. Das Sozialministerium hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die Quote in etlichen Regionen und Heimen nicht einmal bei 60 Prozent liegt. Es wird davon ausgegangen, dass allein in Sachsen bei einer strikten Auslegung des Gesetzes mindestens 25.000 Beschäftigte ihren Dienst quittieren müssten.

Köpping: Versorgung wird in Vordergrund gestellt

Deshalb sollen sogenannte Ermessensspielräume genutzt werden. Es seien Möglichkeiten geschaffen worden, „die Versorgung in den Vordergrund zu stellen“, erklärte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) bei dem Online-Forum. Insgesamt werde das Gesetz „selbstverständlich“ umgesetzt – oberste Priorität habe allerdings die Versorgung. „Ich würde es auch lieber sehen, wenn das Personal geimpft ist“, sagte Köpping, aber aufgrund der niedrigen Impfrate müsse der Freistaat „diesen Weg gehen“.

In Sachsen herrscht bereits Personalmangel in der Pflege

Auch Lauterbach sprach von einer besonderen, prekären Situation in Sachsen und befürwortete den Kurs der Landesregierung. „Im Rahmen dessen, was man machen kann, ist die Umsetzung angemessen“, erklärte der Bundesgesundheitsminister. Im Freistaat kämen zwei Herausforderungen zusammen: Zum einen gebe es bereits eine „schwierige Versorgungslage in Kliniken und in der Pflege“ durch einen Personalmangel – und zum anderen wolle sich eine „große Gruppe“ partout nicht impfen lassen. Deshalb müsse eine Abwägung zwischen Versorgungssicherheit und Tätigkeitsverboten, die das Bundesgesetz auch vorsieht, getroffen werden.

Lauterbach: Heime müssen notfalls ihre Kapazitäten verringern

Allerdings ließ Lauterbach keinen Zweifel daran, dass auch in Sachsen – nach einer gewissen Übergangszeit – Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden. „Zum Schluss wird es in bestimmten Einrichtungen dazu kommen müssen“, stellte der Minister in Dresden klar, selbst wenn die Umsetzung der Impfpflicht im Freistaat langsamer als andernorts vollzogen werde. In diesen Fällen müsse die betreffende Einrichtung ihre Kapazitäten verringern, so Lauterbach: „Es darf nicht passieren, dass dann die Geimpften die Arbeit der anderen mitmachen müssen.“

Laut Bundesgesetz gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis Ende 2022. Lauterbach sprach sich am Dienstag abermals für eine allgemeine Impfpflicht aus – das müsse „der nächste Schritt“ sein. Der erhoffte Impfschub durch den neuen, proteinbasierten Impfstoff von Novavax sei bislang ausgeblieben.

Von Andreas Debski