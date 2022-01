Lastenfahrräder in Sachsen auf dem Vormarsch: 386 Förderanträge

Dresden

Der Transport mit Lastenfahrrädern gewinnt in Sachsen an Fahrt: Wie das Wirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr Förderanträge für 386 Lastenfahrräder gestellt. 355 davon betrafen Lastenpedelecs, 31 Lastenfahrräder ohne elektrische Unterstützung.

Förderung nicht für private Räder

Sachsen fördert die Anschaffung eines solchen Gefährts seit März vergangenen Jahres. Für entsprechende Fahrräder gibt es einen Zuschuss von bis zu 500 Euro, für Pedelecs bis zu 1500 Euro. Antragsberechtigt sind Vereine, kleinere und mittlere Unternehmen, Kommunen und Zweckverbände. Je Antragsteller sind jährlich bis zu fünf Gefährte förderfähig.

In Leipzig-Lindenau gibt es seit Sommer 2021 sogar einen eigenen Lastenfahrrad-Parkplatz. Quelle: Stadt Leipzig

20 Prozent der Anträge aus Dresden

Nach Angaben des Ministeriums fielen allein 112 Anträge auf die Stadt Leipzig, 77 Anträge kamen aus Dresden. Das gesamte Antragsvolumen belief sich auf 546 500 Euro. Insgesamt war der Fördertopf im vergangenen Jahr mit einer halben Million Euro gefüllt. In diesem Jahr stehen dafür 700 000 Euro bereit, so dass noch offene Anträge aus 2021 in diesem Jahr bewilligt werden können.

Nachhaltiges und praktisches Transportmittel

„Der kontinuierlich hohe Antragseingang zeigt, dass ein großer Bedarf an solchen Transportmitteln besteht. Gerade im städtischen Bereich besitzt das Lastenfahrrad als wendiges und umweltfreundliches Verkehrsmittel große Potenziale“, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Insofern sei das Förderprogramm ein kleiner, aber effizienter Baustein für eine nachhaltige Verkehrswende.

Von dpa