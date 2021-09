Nicht nur in der Autoindustrie gibt es derzeit Produktionsausfälle. Auch andere Branchen leiden unter Engpässen bei Halbleitern, Holz oder Produkten aus Erdölraffinerien. Das wirkt sich auf den Handel aus. In mehreren Bereichen gibt es Lieferschwierigkeiten. Was heißt das für das Weihnachtsgeschäft?