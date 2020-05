Langer Stau auf der A 4 an der Grenze zu Polen

Ludwigsdorf

Nur wenig geht an Himmelfahrt auf der A 4, je näher man der Grenze zu Polen kommt. Auch viele polnische Pendler wollen den Feiertag samt Brückentag offensichtlich für ein verlängertes Wochenende nutzen und machten sich auf den Heimweg.

Durch die anhaltenden Kontrollen an der polnischen Grenze und der Blockabfertigung am Tunnel Königshainer Berge ist seit dem frühen Donnerstagmorgen wieder ein langer Stau entstanden. Laut Verkehrsmeldung der Polizei sind auch die Ausweichstrecken B 115 und B 6 in Görlitz verstopft, ebenso die Zufahrt zur Stadtbrücke.

Die Bilder lassen Erinnerungen an den März wach werden. Mit Aufnahme der Grenzkontrollen hatte sich am Grenzübergang Ludwigsdorf ein teils 40 Kilometer langer Lkw-Stau gebildet.

Von DNN