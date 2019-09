Dresden

Kein Sieg für die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen. Doch der Vorsprung der CDU schrumpft zusammen. Nicht in allen Wahlkreisen, so scheint es nach den ersten Auszählungsergebnissen, haben die Christdemokraten in Sachsen die Spitzenposition behaupten können.

Welche Partei hat sich in welchem Wahlkreis in der Wählergunst durchgesetzt? Verfolgen Sie die Auszählung in unserer interaktiven Grafik.

Auszählung live: So hat Sachsen gewählt

Mehr zur Landtagswahl in Sachsen

• Liveticker: So läuft der Wahlabend in Dresden

• Reaktionen zur Wahl: „Das freundliche Sachsen hat gewonnen“

• Sachsens Linke stürzt ab: „Müssen fragen, warum wir den Wähler nicht mehr erreichen“

Von RND/DNN