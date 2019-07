Dresden

Die sächsische AfD hat bei der Aufstellung ihrer Liste für die Landtagswahl am 1. September 2019 gegen Vorschriften verstoßen – und darf deshalb nur mit 18 der vormals 61 Kandidaten antreten. Das hat der Landeswahlausschuss am Freitag bei seiner Sitzung in Kamenz entschieden.

Bemängelt wurde unter anderem, dass es bei den beiden Aufstellungsterminen im Februar und im März zwei unterschiedliche Wahlverfahren gegeben hatte. Im ersten Wahlverfahren wurden die Kandidaten 1 bis 18 einzeln abgestimmt. Beim zweiten Aufstellungstermin folgten die Listenplätze 19 bis 61 mit Abstimmungen im Block. Durch die unterschiedlichen Verfahren hätten allerdings nicht alle Bewerber die gleiche Chancen gehabt, begründet der Wahlausschuss. Die AfD kann die Entscheidung anfechten.

Aufgrund der aktuellen Umfragewerte könnte die AfD bei der Landtagswahl wohl mit 30 bis 40 Sitzen rechnen. Durch das Zusammenstreichen ihrer Liste müsste sie nun möglichst viele der insgesamt 60 sächsischen Wahlkreise direkt für sich entscheiden, um auf diese Mandatszahl zu kommen.

Für den Wahlausschuss ging es auch um die Frage, ob die AfD zur Bestimmung der Landesliste formal nur eine Aufstellungsversammlung durchgeführt hat, die nur unterbrochen und fortgesetzt wurde. Die rechtliche Einschätzung der Landeswahlleiterin Carolin Schreck ist eine andere, wie Teilnehmer der Ausschusssitzung auf Twitter berichteten: Demnach gab es zwei Versammlungen. Bei der zweiten Sitzung sei nicht an der Stelle weitergemacht worden, an der bei der ersten aufgehört wurde. Zudem gab es unterschiedliche Versammlungsleiter.

Von Andreas Debski