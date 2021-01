Dresden

Vor der ersten Haushaltsdebatte macht Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler (65, CDU) klare Ansagen – vor allem an die beiden Koalitionspartner Grüne und SPD. Im LVZ-Interview macht Rößler unmissverständlich klar, was er vom Geldausgeben hält. Außerdem stellt sich der Landtagspräsident der Kritik, dass das Parlament bei den Corona-Schutzverordnungen unzureichend beteiligt gewesen sein soll, und verlangt Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.

„In Sachsen ist das Parlament schon sehr frühzeitig in die Corona-Beschlüsse eingebunden gewesen“

Es gab in den vergangenen Monaten immer wieder die Kritik, dass das Parlament nur unzureichend in die Corona-Verordnungen eingebunden gewesen ist. Wie kann der Landtag stärker beteiligt werden?

Diese pauschale Kritik kann ich nicht teilen. In Sachsen ist das Parlament schon sehr frühzeitig in die Corona-Beschlüsse eingebunden gewesen: mit der historischen Entscheidung am Gründonnerstag, sechs Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Ansonsten hätte die Regierung in dieser Ausnahmesituation gar nicht so handeln können, wie sie es letztlich machen musste. In den folgenden Wochen und Monaten ging die Bewilligung jeder einzelnen Maßnahme durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags.

Das Geld ist die eine Seite – aber was ist mit der Mitsprache bei der Schutzverordnung?

Als sich die Situation im Herbst zuspitzte, haben wir auch da gehandelt. Seitdem haben wir mit Ausschusssondersitzungen jede neue Corona-Schutzverordnung begleitet. Es ging und geht immer um die zentrale Frage, inwieweit Freiheitsrechte eingeschränkt werden dürfen.

„Bei den Corona-Maßnahmen handelt es sich um Rechtsverordnungen, die von der Regierung erlassen werden“

Das musste aber stets unter enormen Zeitdruck geschehen. Wie groß sind die Einflussmöglichkeiten des Parlaments tatsächlich?

Bei den Corona-Maßnahmen handelt es sich stets um Rechtsverordnungen, die von der Regierung erlassen werden – nicht vom Parlament. Aber es ist wichtig, dass die Kompetenz der Abgeordneten und der Fachausschüsse des Landtags in die Verordnungen einfließen und die Meinungen von Koalitionsfraktionen und Opposition gegenüber der Regierung deutlich werden. Der Zeitdruck, der auf der Regierung lastet, überträgt sich dabei natürlich auch auf die Ausschüsse – daher die Sondersitzungen.

Zur Person Matthias Rößler (65) ist zu Wendezeiten in die Politik gekommen und hat rasch Karriere gemacht. Zunächst war der gebürtige Dresdner im Parteivorstand des Demokratischen Aufbruchs aktiv, im Oktober 1990 trat er in die CDU ein. Rößler sitzt seit 1990 als Abgeordneter im sächsischen Landtag, seit 2009 ist er dessen Präsident. Von 1994 bis 2004 war der CDU-Politiker zunächst Kultusminister in Sachsen, anschließend Wissenschafts- und Kunstminister. Rößler, verheiratet und Vater von zwei Söhnen, stammt aus einer kinderreichen Gärtnerfamilie in Dresden-Cossebaude. Trotz des Besuchs der Christenlehre und seiner FDJ-Verweigerung durfte er in der DDR das Abitur machen (Notendurchschnitt 1,0), musste dann aber ein technisches Studium absolvieren. Rößler promovierte über Strömungs- und Modelltechnik und arbeitete bis zur Wende als Entwicklungsingenieur. Bis heute laufen etliche Patente unter seinem Namen.

Welche Änderungen sind in solche einem kurzem Zeitraum überhaupt möglich?

Die Fachausschüsse befassen sich ja immer wieder mit der Corona-Schutzverordnung. Wichtig ist für mich: Die Abgeordneten können ihre Anregungen und Hinweise gegenüber der Regierung klar deutlich machen.

Wenn wir über die Landesgrenze schauen, machte ein Parlament zuletzt – unabhängig von Corona - bundesweite Schlagzeilen: In Sachsen-Anhalt wurde die Erhöhung des Rundfunkbeitrages gestoppt, weil sie im Landtag keine Mehrheit gefunden hätte. Wie haben Sie diese Debatte verfolgt?

Zunächst einmal: In Sachsen hat es im Landtag eine Mehrheit für den Staatsvertrag zum Rundfunkbeitrag gegeben – doch die CDU hat auch zugestimmt, um Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern voranzubringen. Es gab auch in Sachsen keinen Automatismus für die Beitragserhöhung. Wir haben nicht nur „abgenickt“, sondern stellen Bedingungen und fordern deutlich mehr Mitsprache.

„Wir müssen zwingend über den Auftrag, die Struktur und die Beitragsstabilität der öffentlich-rechtlichen Sender reden“

War es also richtig, dass die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt den Staatsvertrag nicht zustimmen wollte?

Es geht ja in diesem Zusammenhang nicht nur um die 86 Cent Beitragserhöhung. Es geht um viel mehr – um Grundsätzliches: Wir müssen zwingend über den Auftrag, die Struktur und die Beitragsstabilität der öffentlich-rechtlichen Sender reden. Die Debatte zum Medienstaatsvertrag in Sachsen-Anhalt hat Bewegung in die inhaltliche Diskussion gebracht, die wir mit den Sendern führen sollten und nicht gegeneinander.

Am Donnerstag wird im Sächsischen Landtag zum ersten Mal der neue Doppelhaushalt für 2021/22 beraten – reichlich spät, finden Sie nicht auch?

Ich kann nachvollziehen, dass die Aufstellung des Haushalts innerhalb der Regierung schwierig gewesen ist. Zum einen gab es auch aufgrund der neuen Regierungskonstellation so viel Diskussionsbedarf wie noch nie, zum anderen muss die Corona-Pandemie bewältigt werden. Deshalb kam der Haushaltsentwurf erst kurz vor Weihnachten in den Landtag. Jetzt wird es bereits am Donnerstag eine Sitzung zur Einbringung geben. Das Königsrecht des Parlaments ist, die entscheidenden finanzpolitischen Weichen für die nächsten Jahre zu stellen: Wir entscheiden, wohin das Geld geht.

„Das Neuverschuldungsverbot steht in unserer Verfassung – ob es einem nun gefällt oder nicht“

Es ist bereits innerhalb der Regierung bei den Haushaltsverhandlungen hoch hergegangen. Worauf stellen Sie sich nun im Landtag ein?

Ich rechne wieder mit über Tausend Änderungsanträgen – wie schon bei den letzten Etat-Beratungen vor zwei Jahren. Doch es wird diesmal, nicht zuletzt wegen der neuen Dreier-Koalition, über weite Strecken viele Diskussionen geben. Die Fraktionen werden sicher noch einiges durchsetzen wollen. Das Landesparlament darf aber – wie in jeder Familie auch – nur das Geld ausgeben, das vorher eingenommen wurde. Das Neuverschuldungsverbot steht in unserer Verfassung – ob es einem nun gefällt oder nicht. Nur bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen sind Ausnahmen möglich. Und diese Ausnahmen haben wir im vergangenen Jahr sehr weit genutzt.

Die SPD-Fraktion hat dennoch bereits angekündigt, für einen Zukunftsfonds weitere Kredite aufnehmen zu wollen, sollten die Gelder nicht ausreichen.

Wir haben mit den sechs Milliarden Euro im Corona-Fonds doch schon einen gewaltigen Schluck aus der Pulle genommen. Schulden in astronomischer Höhe kann jeder machen – das ist leicht. Im Schuldenabbau, sozusagen im Wiedereintritt in die Atmosphäre, liegt die Schwierigkeit. Der finanzpolitische Ausnahmezustand, zu dem wir gezwungen sind, kann nicht bis in alle Ewigkeit fortgeführt werden, sondern muss schnellstmöglich enden. Besser heute als morgen sollte wieder Solidität im Mittelpunkt des Budgets stehen.

„Ich möchte auch einmal daran erinnern, dass die CDU die große Fraktion in der Koalition ist“

Wo sehen Sie die größten Knackpunkte?

Es wird natürlich um die Verschuldung gehen. Schon jetzt müssen 2,3 Milliarden Euro aus dem Corona-Fonds genommen werden, um den Haushalt überhaupt auf dieses Rekordniveau von insgesamt 43 Milliarden Euro bringen zu können. Darüber hinaus sehe ich keinen Spielraum. Außerdem hielte ich es für bedenklich, wenn die Investitionsquote in Sachsen unter die aktuell geplanten 14,6 Prozent sinken würde. Denn der Investitionsbedarf ist gewaltig. Das betrifft nicht nur die klassische Infrastruktur, sondern auch die Digitalisierung.

Darüber dürfte es auch zwischen den drei Koalitionspartner sehr unterschiedliche Sichtweisen geben.

Natürlich. Aber ich möchte auch einmal daran erinnern, dass die CDU die große Fraktion in der Koalition ist. Und unsere finanzpolitischen Grundsätze der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, die in der sächsischen Verfassung verankert sind, gehören auch zum Kanon beispielsweise grüner Politik.

„Deshalb kann es nicht überall Aufwüchse geben, gerade in Krisenzeiten“

Könnte vielleicht mehr Geld helfen, um das Land besser durch die Pandemie zu bringen?

Es gibt neben den Landesgeldern zahlreiche Hilfen vom Bund. Unser sächsischer Haushalt ist so umfangreich wie nie – damit lässt sich sehr viel anfangen. Doch ein Haushalt bedeutet immer auch, Prioritäten zu setzen. Es darf eben nicht nur den einzelnen Fachpolitiker geben, der seine Ansprüche anmeldet, sondern es muss bei allen unterschiedlichen Sichtweisen stets um den gesamten Haushalt gehen. Deshalb kann es nicht überall Aufwüchse geben, gerade in Krisenzeiten.

Eigentlich hat Sachsen momentan keinen Haushalt – wie wirkt sich das im Alltag aus?

Das stimmt, es gibt keinen beschlossenen Haushalt. Es wird aber keine Institution ohne Geld dastehen. Die Zeit bis zum Haushaltsbeschluss, der für Mitte Mai geplant ist, muss überbrückt werden – und das geschieht auch mit der vom Kabinett beschlossenen vorläufigen Haushaltsführung.

„Dieses Jahr wird das Jahr der Entscheidung – wie wir aus der Pandemie herauskommen“

Wie wird Sachsen durch die Pandemie kommen?

Dieses Jahr wird das Jahr der Entscheidung – wie wir aus der Pandemie herauskommen. Dabei ist jeder Einzelne in der Verantwortung. Jeder kann seinen Beitrag zur Wieder-Stabilisierung leisten. Dazu gehört auch, sich impfen zu lassen. Ich hoffe, dass wir bis zum Jahresende – so wie es das ifo-Institut voraussagt – den Wirtschaftseinbruch überwunden haben.

Von Andreas Debski