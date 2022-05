Super-Wahltag am 12. Juni in den Kommunen - Landratswahlen in Sachsen: Politologe Träger erwartet „Risse“ in der CDU-Dominanz

Der 12. Juni wird in Sachsen ein Super-Wahltag: In neun Kreisen werden die Landräte und in rund 200 sächsischen Kommunen die Bürgermeister gewählt. Der Leipziger Politikexperte Hendrik Träger erwartet einige Veränderungen in der Parteienlandschaft.