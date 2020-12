Dresden

Zehn bis 20 der 6000 niedergelassenen Ärzte in Sachsen zählt die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) zu den Coronaleugnern. Das sind zwar prozentual gesehen nicht viele, aber wenn Ärzte selbst keine Masken tragen, Informationsmaterial auslegen, in dem Corona verleugnet oder gar dazu aufgerufen wird, an einer Corona-Demonstration teilzunehmen, dann belaste dies das Arzt-Patienten-Verhältnis massiv, sagt Knut Köhler, Sprecher der SLÄK der LVZ. Die Landesärztekammer sah sich daher gezwungen, in einer aktuellen Pressemitteilung die Ärzte im Freistaat nachdrücklich an den Infektionsschutz und die politische Neutralität in den Arztpraxen zu erinnern. Ein Arzt habe seine Tätigkeit an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten, den Infektionsschutz und die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in der Praxis umzusetzen. Außerdem sollte in der Arztpraxis politische Neutralität gewahrt werden, heißt es darin.

40 bis 50 Ärzte bereiten der Ärztekammer derzeit Sorgen

Zähle man zu den zehn bis 20 Coronaleugnern noch die Ärzte hinzu, die Gefälligkeitsatteste ausstellen zur Befreiung vom Tragen des Nase-Mund-Schutzes, seien es 40 bis 50 Ärzte, die der Landesärztekammer derzeit Sorgen bereiten, erklärt Köhler. Dabei rage keine spezielle Fachrichtung heraus, er gehe querbeet vom Hausarzt über den Frauenarzt und den Internisten bis zum Orthopäden. Regional wollte sich der Sprecher nicht festlegen. Diese Ärzte seien über ganz Sachsen verstreut.

Belastetes Arzt-Patienten-Verhältnis

Köhler weist daraufhin, dass die Menschen zum Arzt ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis haben. Und wenn dieser Arzt in seiner Praxis „politisch-tendenziöses Infomaterial“ auslege, wo zum Beispiel das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen generell abgelehnt wird, dann habe das ein ganz anderes Gewicht, als wenn etwa Flyer an der Tankstelle oder beim Bäcker ausliegen, unterstreicht der Pressesprecher.

Praxismitarbeiter und Patienten schützen

Die Landesärztekammer sah sich auch deshalb gezwungen, dieses Verhalten öffentlich zu machen, um Praxismitarbeiter und Patienten zu schützen. „Wenn die Ärzte selbst keinen Nase-Mund-Schutz tragen, verunsichern sie nicht nur die Patienten. Sie gefährden sogar ihre Mitarbeiter und die Patienten. Es geht um deren Schutz. Und es ist keine Bagatelle, wenn in einer Praxis kein Mundschutz getragen wird“, hebt Köhler hervor.

Hinweise von Patienten und Kollegen

„Wir bekommen Hinweise von Gesundheitsämtern, Patienten, Bürgern und ärztlichen Kollegen, manches ist allerdings auch nur vom Hörensagen“, so Köhler. Ihn selbst riefen ältere Patienten an und fragten: „Wie kann das sein, dass der Arzt kein Maske trägt oder sogar alle Mitarbeiter der Praxis keine tragen? Die Anrufer gehörten zur Risikogruppe und hatten richtig Angst.“

Verordnung sieht Maskenpflicht in Arztpraxen vor

Die Corona-Schutzverordnung sieht seit dem 24. Oktober die Maskenpflicht in Arztpraxen vor, erklärt Köhler. Diese werde auch in der aktuellen Verordnung weitergeschrieben. Und an diese Regel müssten sich die Ärzte halten. Die Patienten hätten oft eine Scheu, das anzusprechen und den Arzt aufzufordern, die Maske aufzusetzen, weil es vielleicht der einzige Hausarzt in der Region sei, mit dem sie es sich nicht verderben wollten. Köhler empfiehlt in solchen Fällen, dies dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dies könne dann den Arzt darauf hinweisen und bei Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt auch Bußgelder erheben. Die Maskenverweigerer verstoßen zudem gegen die ärztliche Berufsordnung.

Politische Neutralität in der Arztpraxis

Die Ärztekammer betont außerdem, dass jeder Arzt in seiner Praxis politische Neutralität zu wahren habe. Die Verbreitung von Veröffentlichungen politischen Inhalts sei zwar nicht explizit Gegenstand der Berufsordnung der Sächsischen Landesärztekammer. Jedoch gelte die Regelung, nach der ein Arzt verpflichtet ist, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihm entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Vor diesem Hintergrund sei auch das Auslegen von Veröffentlichungen politischen Inhalts in den Praxisräumlichkeiten zu betrachten.

Größeres Problem in Görlitz

Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, der selbst an Corona erkrankt war, sagte schon vor zwei Wochen auf einer Pressekonferenz: „Wir bekommen auch viele Hinweise von Patienten und von Ärzten, die sich über andere Mediziner beschweren, weil diese Verschwörungstheorien vertreten.“ Auf Nachfrage konkretisierte er: „Wir haben damit ein größeres Problem in Görlitz.“

Von Anita Kecke