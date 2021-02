In den Lagerstätten des sächsischen Sozialministeriums liegen rund 70.000 Dosen des britisch-schwedischen Herstellers. Diese sollen nun zügig an Menschen der Prioritätsstufe 2 verimpft werden, so Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Impfstrategie.