Leipzig

Die Sachsen sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Sorgen, wenn sie auf das neue Jahr blicken. So hofft eine Mehrheit von 62 Prozent, dass der Corona-Pandemie durch die neuen Impfstoffe, die nach und nach zugelassen werden, schon im ersten Halbjahr 2021 Einhalt geboten werden kann. Genauso viele gehen davon aus, dass ihre Familien die Corona-Krise gut überstehen werden. Besonders optimistisch sind hier jeweils die Befragten, die 60 Jahre und älter sind. Insgesamt äußern Männer ein wenig mehr Zuversicht als Frauen. Sorgen bereiten den Sachsen dagegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So rechnen drei Viertel damit, dass durch den Lockdown viele Firmen in die Insolvenz getrieben werden.

Das ergab eine Umfrage, für die das Erfurter INSA-Institut im Auftrag der LVZ vom 1. bis 15. Dezember 2020 genau 1008 repräsentativ ausgewählte Erwachsene aus ganz Sachsen befragte.

Drei Viertel sorgen sich um wirtschaftliche Folgen

Dass eine Pleitewelle auf Sachsen zurollt, befürchten danach 72 Prozent der Männer und sogar 80 Prozent der Frauen sowie mehr FDP- und AfD-Anhänger als andere Wählergruppen. In dieses eher düstere Bild passt auch, dass 41 Prozent die staatlichen Hilfen nicht für ausreichend halten, damit die Wirtschaft gut aus der Corona-Krise kommt. Hier sind die Frauen pessimistischer als die Männer. Und während die CDU-Wähler mehrheitlich sagen, es gebe genügend Staatshilfen, sind zwei Drittel der AfD-Anhänger gegenteiliger Ansicht.

Nur zwölf Prozent rechnen jedoch damit, dass es sie selbst hart trifft, sie also in diesem Jahr wegen der Pandemie ihre Arbeit verlieren, das Geschäft oder die Firma aufgeben und von Hartz IV leben müssen. Darunter sind vor allem 40- bis 59-Jährige, aber auch 18- bis 29-Jährige. Vor allem Befragte mit geringem Einkommen treibt diese Sorge um. Eine sehr große Mehrheit sieht derartige Konsequenzen nicht auf sich zukommen.

Vor allem AfD-Wähler glauben, dass Pandemie von selbst verschwindet

Während drei Viertel der Wähler von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP große Hoffnungen auf die schon begonnene Impfaktion setzen, sind die AfD-Anhänger hier deutlich skeptischer. Sie wollen sich auch mehrheitlich nicht gegen Corona impfen lassen. Dafür glauben AfD-Wähler mit 35 Prozent mehr als die Anhänger aller anderen Parteien, dass die Pandemie von selbst verschwindet. Von den SPD-Sympathisanten erwarten das nur vier Prozent, insgesamt sind es 17 Prozent der Befragten im Freistaat.

Knappe Mehrheit sieht politisches System wanken

Dafür blickt eine relative Mehrheit von 46 Prozent besorgt auf die politische Entwicklung, auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, die sich in der Pandemie immer mehr abzeichnet. Sie sehen das politische System ins Wanken geraten. Darunter sind in der Hauptsache AfD-Wähler, während alle anderen Wählergruppen mehrheitlich vom Gegenteil überzeugt sind und an eine stabile Demokratie glauben. Die höchsten Werte haben dabei die Anhänger von Grünen und CDU.

Die Umfrage erfasste auch die Veränderungen im Alltag der Sachsen durch Corona. Fast jeder Zweite sorgt sich danach stärker als bisher um die eigene Gesundheit und die seiner Familie, Frauen belastet das mehr als Männer und Ältere mehr als Jüngere.

Mehr Stress und Einsamkeit

Jeder Vierte fühlt sich zunehmend gestresst. Auch das sagen etwas mehr Frauen als Männer, aber quer durch alle Altersgruppen. Mehr als jeden Fünften in Sachsen plagt durch die Pandemie und den damit verbundenen Lockdown die Einsamkeit. Das sagen mit einem Drittel vor allem die 18- bis 29-Jährigen. Von den über 60-Jährigen hat dagegen nur jeder Fünfte das Gefühl, einsam zu sein.

Die coronabedingten Ladenschließungen haben auch das Einkaufsverhalten verändert. So geben 29 Prozent der Sachsen an, jetzt vermehrt in Online-Shops zu kaufen, vor allem die 18- bis 59-Jährigen.

Operationen verschoben

Für 13 Prozent hat sich der Alltag dahingehend verändert, dass sie jetzt mehr im Homeoffice arbeiten, darunter mehr Männer als Frauen. Ebenfalls 13 Prozent der Sachsen haben Arztbesuche oder Operationen verschoben. Vier von zehn Sachsen befürchten einen Engpass bei der ärztlichen Versorgung durch die Pandemie.

Sechs Prozent geben an, dass sie selbst oder enge Familienangehörige an Corona erkrankt waren oder sind. Damit hat etwa jeder 17. im Freistaat schon selbst Erfahrungen mit der Krankheit machen müssen.

Die größten Sorgen der Sachsen im Zusammenhang mit der Corona-Krise sind denn auch die steigenden Infektionszahlen

Der Leipziger Psychologieprofessor Hannes Zacher rät im LVZ-Interview, sich gerade in der schwierigen Pandemie-Zeit auch Ziele zu setzen für’s neue Jahr und das versteckte Glück im Alltag zu entdecken.

Von Anita Kecke