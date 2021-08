Leipzig

AfD-Sieg, Tillich-Rücktritt, Kretschmer-Übernahme: Die Bundestagswahl von 2017 hatte in Sachsen ein politisches Beben ausgelöst – in der Regierung und auch bei der CDU war kein Stein auf dem anderen geblieben. Jetzt, vier Jahre später, geht es wieder um die entscheidende Frage: Wer wird diesmal in Sachsen die Nummer 1 sein? Damit ist die Bundestagswahl am 26. September nicht nur ein Härtetest für die seit knapp zwei Jahren regierende Kenia-Koalition, sondern könnte abermals einiges ins Rutschen bringen.

Meinungsforscher haben 1001 Sächsinnen und Sachsen befragt

Deshalb hat die LVZ den großen Stimmungstest gemacht: Welche Parteien würden in Sachsen aktuell am besten abschneiden, welche Kandidatinnen und Kandidaten sind die Favoriten für das neu zu besetzende Kanzleramt? Das Meinungsforschungsinstitut Insa aus Erfurt hat zwischen dem 2. und 9. August insgesamt 1001 Sächsinnen und Sachsen ab 18 Jahre befragt – und dabei nicht nur etliche Überraschungen zu Tage gefördert, sondern auch schon Marken für die Bundestagswahl gesetzt.

Union droht bei der Bundestagswahl erneut historisches Tief

Ein wesentliches Ergebnis der LVZ-Umfrage lautet: Der CDU droht in Sachsen ein neues historisches Tief – nachdem die Union im Freistaat über lange Jahre mit absoluter Mehrheit regiert hatte. „Sie wird ihr schlechtes Bundestagswahlergebnis von 2017 wahrscheinlich nochmals unterbieten“, prognostiziert Hermann Binkert, der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Insa, aufgrund des Stimmungsbildes.

CDU und AfD liefern sich in Sachsen Kopf-an-Kopf-Rennen

Demnach käme die CDU in Sachsen nur noch auf 24 Prozent – vor vier Jahren waren es 26,9 Prozent gewesen. Allerdings liegt die Union in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz mit der AfD, die momentan 25 Prozent erreichen würde, nahezu gleichauf. Damit würde sich das Ergebnis von 2017 verfestigen: Damals lag die AfD mit 0,1 Prozentpunkten vor der erstmals geschlagenen CDU. In der aktuellen LVZ-Umfrage folgen die Linke mit 13 Prozent (2017: 16,1 Prozent) und die FDP mit 11 Prozent (8,2), knapp dahinter mit jeweils 10 Prozent SPD (10,5) und Grüne (4,6). Gleichzeitig hat sich ein Fünftel der Befragten noch nicht entschieden, welche Partei ihre Stimme erhalten soll, wobei deutlich mehr Frauen als Männer schwankend sind.

Viele Wähler sind schon auf ihre Favoriten festgelegt

Dagegen ist ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, die bereits eine Präferenz haben, schon klar festgelegt: So sind fast 60 Prozent in ihrer Entscheidung „sehr sicher“ und weitere 28 Prozent „eher sicher“. Dabei stechen die Sympathisanten von AfD, Linken und Grünen heraus: Deutlich über 90 Prozent sind auf ihre jeweiligen Favoriten geeicht. Bei der SPD finden sich die meisten Wackelkandidaten: Jeder Vierte, der in der LVZ-Umfrage für die Sozialdemokraten votiert hat, ist noch unschlüssig, ob es tatsächlich dabei bleiben wird.

Fast jeder Dritte unter 30-Jährige würde AfD wählen

Insgesamt kann die AfD am meisten bei Männern punkten, während die CDU bei Frauen klar an erster Stelle liegt. Auch SPD, FDP und Grüne kommen bei Wählerinnen besser als bei Wählern an. Dagegen verfügt die Linke über ein eher männliches Klientel. Daneben ergibt die Aufschlüsselung nach Altersgruppen der Sympathisanten bemerkenswerte Ergebnisse: Mit 31,4 Prozent findet die AfD unter den 18- bis 29-Jährigen mit Abstand den stärksten Zuspruch, während SPD (6,6) und FDP (8,8) am schlechtesten wegkommen. Auffällig ist zudem, dass die Grünen (10,6) selbst bei jungen Sächsinnen und Sachsen nur durchschnittlich abschneiden.

Grüne und Linke punkten in mittleren Jahrgängen, SPD bei Älteren

Während die AfD auch bei den 30- bis 39-Jährigen sowie mit großem Vorsprung unter den 50-bis 59-Jährigen als Wahlsieger gesetzt ist, schneidet die CDU in den Altersgruppen 40 bis 49 und über 60 Jahre am besten ab. Die Grünen und die Linke punkten in den mittleren Jahrgängen über ihrem Landesdurchschnitt. Dagegen finden die Liberalen erst bei über 50-Jährigen mehr Anklang und kommen die Grünen bei Rentnerinnen und Rentnern überhaupt nicht an. Für die SPD lässt sich wiederum feststellen: Mit dem höheren Alter der Wählerinnen und Wähler steigen ihre Chancen. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar 17,6 Prozent, was hinter der CDU immerhin Platz 2 bedeutet.

Sachsen können mit Kanzlerkandidaten nur wenig anfangen

Ernüchternd dürfte die LVZ-Umfrage für die Kanzlerkandidaten sein: Bei mehr als jedem zweiten Befragten (53 Prozent) fallen gleich alle drei durch. Am häufigsten wird noch Olaf Scholz (SPD) favorisiert: Ihn wünschen sich 19 Prozent als nächsten Bundeskanzler, dagegen liegen Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) bei jeweils neun Prozent. „Der SPD-Mann findet deutlich mehr Zuspruch als seine Partei. Doch keiner der drei Kandidaten überzeugt die Sachsen wirklich“, analysiert Meinungsforscher Binkert.

Laschet fällt selbst bei CDU-Sympathisanten durch

Dabei stellt sich auch heraus, dass selbst CDU-Sympathisanten mit Laschet kaum etwas anfangen können: Der NRW-Ministerpräsident würde sogar von ihnen nur jede vierte Stimme erhalten. Das ist ein gravierender Unterschied zu Scholz und Baerbock, die zumindest bei der eigenen Klientel punkten können.

Der SPD-Kandidat überzeugt außerdem potenzielle Unionswähler, von denen immerhin jeder Fünfte für ihn statt Laschet stimmen würde, sowie auch deutlich mehr Linke als Baerbock. Zwar sehen alle Altersgruppen keinen der drei Kandidaten als nächsten Kanzler oder nächste Kanzlerin – allerdings liegt Scholz bei fast allen Jahrgängen in Führung, nur bei den 30- bis 39-Jährigen ist die Spitzenfrau der Grünen knapp vor ihm.

Methodik der Umfrage

Für diese Umfragebefragte das Erfurter ­Insa-Institut im Auftrag der Leipziger Volkszeitung vom 2. bis 9. August 2021 genau 1001 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre aus ganz Sachsen. Die Umfrage wurde im Insa-Modus Mixta durchgeführt. „Das ist ein Methodenmix, mit dem wir die Leute telefonisch und online befragen“, erklärt dazu Hermann Binkert, der Gründer und Chef des Erfurter Instituts. „Wir halten uns genau an die soziodemografischen Daten und bilden diese in der Stichprobe ab“, versichert er.

Von Andreas Debski