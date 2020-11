Leipzig

Wie wollen wir künftig leben? Antworten auf diese Frage aus dem Blickwinkel Mobilität sind besonders spannend wie auch umstritten. Wo steht Mitteldeutschland? Wo wollen die drei Bundesländer hin? Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsserie ist die LVZ mit verschiedenen Protagonisten ins Gespräch gekommen.

„Wir befinden uns bereits an der Schwelle zum dekarbonisierten Zeitalter“, sagt Christoph von Radowitz. Damit meint der Handlungsfeldmanager Mobilität und Logistik der Innovationsregion Mitteldeutschland Zeiten, in denen die Verbrennung von Kohle und Öl zu Zwecken der Energieerzeugung und Fortbewegung der Vergangenheit angehören. Und dieses Szenario komme schneller, als manch einer denkt. „Ein weltweiter Wandel wird stattfinden, bei dem Deutschland nicht ins Hintertreffen geraten darf“, erklärt von Radowitz. Hinzu komme unter anderem, dass schon jetzt absehbar sei, dass der Besitz von Fahrzeugen „immer weniger Bedeutung haben wird“. Nicht zu vergessen: „Die Mobilitätswende muss einhergehen mit einer Energiewende.“

Bedarfsgerechte Fahrzeuge

Autos mit Verbrennungsmotoren wird es nach Ansicht des Experten „zwar noch eine ganze Weile geben, doch ist die E-Mobilität eigentlich jetzt schon nicht mehr wegzudenken“. Umso positiver sei es, dass die in Mitteldeutschland ansässigen Automobilhersteller nun verstärkt darauf setzen und teils auch hier ihre neuen E-Autos produzieren. Wichtig werde es in Zukunft aber, Fahrzeuge bedarfsgerechter herzustellen. „Muss es denn immer der SUV oder der Kombi sein?“

„Eher schneller als langsamer“ wird nach Ansicht des Mitarbeiters der Innovationsregion Mitteldeutschland auch das autonome Fahren in Deutschland Einzug halten. „Teilweise schon in fünf Jahren, in Massen vielleicht in zehn Jahren“, prognostiziert er. Vor allem der chinesische Markt werde für Druck auf deutsche Hersteller sorgen – und zugleich für eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens und der -möglichkeiten. Beim Forschen zum autonomen Fahren ist auch Mitteldeutschland mit von der Partie. Noch bis Ende 2021 wird im Rahmen des Projekts Absolut ein automatischer Busshuttle zwischen dem Industriepark Leipzig-Nord und dem BMW-Terminal getestet.

Reihe guter Konzepte

Die Antriebsart Wasserstoff sieht von Radowitz perspektivisch nicht als weitere Variante für die Pkw-Mobilität. „Im Moment wird zwar viel über Wasserstoff geredet und er wird künftig ein wichtiger und zukunftsträchtiger Baustein der Mobilität von morgen sein – aber eben nicht für Pkw, sondern eher für Lkw und Schiffe sowie vielleicht auch für Flugzeuge“, blickt der Logistiker voraus. Vorreiter sei der Bahnverkehr, bei dem es bereits auch in Mitteldeutschland vielversprechendePilotprojekte gegeben habe (siehe Kasten rechts).

Auch in der Region gibt es laut von Radowitz eine ganze Reihe guter Konzepte zum Thema Mobilität. „Eines davon ist ,Muldental in Fahrt‘, bei dem mit mehr Bussen und besserer Vernetzung gerade in Regionen außerhalb der Großstädte der normalerweise stetig rückläufigen öffentlichen Mobilität entgegengesteuert wird“, sagt der Experte. Er halte dies für einen sehr, sehr guten, weil auch nachhaltigen Ansatz, der mittlerweile unter anderem auch im sachsen-anhaltischen Burgenlandkreis übernommen worden ist.

Wasserstoffzüge fahren schon zur Probe Bereits im Februar 2019 ist in Thüringen der weltweit erste Wasserstoff-Brennstoffzellenzug erfolgreich erprobt worden. Ab 2021 sollte er auf der Strecke der Schwarzatalbahn rollen. Nun wird der Zug aber erst ab dem Jahr 2023 auf der Strecke Rottenbach– Katzhütte durch den Kreis Saalfeld-Rudolstadt fahren, wie zuletzt bekannt wurde. Warum der Start für den ersten Wasserstoff-Brennstoffzellenzug in Thüringen erneut verschoben wurde, ist unklar. Auch in Sachsen hatte der Wasserstoff-Brennstoffzellenzug bereits seine Premierenfahrt. Der Zug wurde wenige Tage nach seinem Auftritt in Thüringen 150 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft präsentiert und meisterte die Fahrt von Leipzig nach Grimma mit Erfolg.

Von Radowitz ist sich sicher, dass die Menschen nicht nur in Mitteldeutschland in Sachen Mobilität künftig mehr intermodal und multimodal denken werden. Heißt: „Durch digitale Medien befördert, wird es immer mehr Angebote für jeden einzelnen geben und es wird normal sein, öfter das Verkehrsmittel zu wechseln, wenn es einen zeitlichen oder finanziellen Vorteil bringt.“ Leichte Verständlichkeit und einfache Umsetzung vorausgesetzt. Und dies auch in ländlichen Gebieten. „Wenn es gelingt, gute Mobilitätsangebote zu schaffen, die – eine ordentliche Breitbandversorgung vorausgesetzt – digital gut funktionieren, dann kann auch die Landflucht wie in anderen Regionen umgekehrt werden“, sagt der Experte.

Erste Weichen werden gestellt

Die Mobilität der Zukunft in Verbindung mit Nachhaltigkeit wird die Menschen künftig immer stärker beschäftigen. ‎Erste kleinere Weichen in der Region werden dabei schon kurzfristig gestellt. Bereits am nächsten Mittwoch kann dies verfolgt werden, wenn in den Stadträten von Dresden und Leipzig die Höhe der Parkgebühren auf der Tagesordnung steht. „Um die Chancengleichheit zu anderen Verkehrsträgern zu verbessern, müssten die unbedingt erhöht werden“, sagt unter anderem Teilauto-Chef Michael Creutzer.

Von Martin Pelzl