„Wir brauchen eine Verkehrs- statt einer Antriebswende“, sagt Michael Creutzer. Für den Geschäftsführer des mitteldeutschen Carsharing-Unternehmens Teilauto mit über 750 Stationen (2012: 312) und gut 1200 Fahrzeugen (388) in mittlerweile 21 Städten – Meißen kommt im nächsten Jahr hinzu – sowie fast 49 000 (15 000) Mitgliedern in allen drei Bundesländern ist der Boom des Autoteilens noch lange nicht vorbei. Die stetig wachsende Anzahl an Elektrofahrzeugen sieht er aber durchaus kritisch: „Unabhängig vom Gelehrtenstreit über die Nachhaltigkeit dieser Autos und den Problemen der Ladeinfrastruktur können die immer wieder postulierten Nachhaltigkeitsziele schneller erreicht werden, wenn der Fokus auf der Verkehrswende liegt.“ Deshalb sei auch Teilauto „sehr zurückhaltend“ beim Einsatz von E-Autos. Es gebe sie aber in den größeren Städten Mitteldeutschlands wie in Leipzig, Dresden, Halle, Erfurt, Jena und Weimar.

Erfolgreiche Cityflitzer

Der Leipziger sieht das Carsharing zudem auch in Zukunft lediglich als ergänzendes Element. „Es geht um eine Priorisierung der einzelnen Verkehrsträger des Umweltverbundes beginnend beim Fußgänger über den Radfahrer hin zu Bus und Bahn“, sagt der Leipziger. Als sehr positiv habe sich in Leipzig der Test mit den sogenannten Cityflitzern und dem Free-Floating-Modell erwiesen, das flexibel und nicht stationsbasiert ist. „Das heißt, das Auto kann in einem bestimmten Gebiet überall übernommen und abgestellt werden“, so Creutzer. Da habe es ein „extremes Kunden- und Fahrzeugwachstum“ auf jetzt 200 Autos gegeben. Ab nächstem Jahr werde dies auch in Dresden angeboten – coronabedingt etwas verspätet.

Skepsis bei Scootern

Neue Angebote wie Scooter und E-Roller sieht er skeptisch – „weil dadurch keine Pkw-Fahrt substituiert wird“. Wichtiger sei ein Fünf-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen, ebenso wie raumplanerische Aspekte. „Es gibt Familien, die sich – durchaus verständlich – vom Carsharing wieder abwenden, weil die Orte für Schule, Kita, Sport und Freizeit quer über die Stadt verteilt sind. Da lohnt sich manchmal eben doch die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs“, so Creutzer.

