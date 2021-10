Dresden

Es gehört zum politischen Einmaleins, dass Attacken gegen den politischen Gegner, ja, sogar gegen einen Koalitionspartner mitunter nur ein Ziel haben: die eigenen Reihen zu schließen und ein Gemeinschaftsgefühl zu wecken. Von daher war es durchaus bemerkenswert, wie viel Zeit die neue SPD-Doppelspitze auf die sächsische CDU verwendete. Die verbalen Spitzen dienten jedoch nicht nur der sozialdemokratischen Parteiräson.

Sowohl Kathrin Michel als auch Henning Homann verlangten von der CDU eine Abkehr von der Finanzpolitik der schwarzen Null. Der Streit, wie viele neue Schulden in den nächsten Jahren aufgenommen werden sollen und in welchen Zeitraum sie getilgt werden müssen, lähmt die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen seit Monaten. Das liegt vor allem an der CDU, deren Fachpolitiker sich einer Debatte verweigern. Die Ungeduld bei der SPD, aber auch bei den Grünen wächst. Ebenso der Unmut – denn der Doppelhaushalt 2023/24 muss bald geplant werden.

Bisher haben alle Koalitionspartner vermieden, Streit allzu öffentlichkeitswirksam auszutragen. Auch wegen der neuen SPD-Führung, die die Partei nach Ansicht der Mitglieder kratzbürstiger präsentieren soll, wird sich das ändern. Das Kenia-Bündnis wird deswegen nicht auseinanderfliegen, es gibt keine wirkliche Alternative zu ihm. Doch die Zeiten des ruhigen Dahin-Regierens, das die Union so schätzt, dürften endgültig vorbei sein. Die Frage ist, ob die CDU das verstanden hat.

Von Kai Kollenberg