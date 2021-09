Dresden

Es reicht ja nun auch mal. Nicht nur die Politiker sehnen den Augenblick herbei, wenn Sonntagabend ab 18 Uhr die Stimmen ausgezählt werden. Auch die Wählerinnen und Wähler sind von diesem Wahlkampf regelrecht ermattet. Wer behauptet, in den vergangenen Monaten sei zu wenig diskutiert worden, oder die Debatte habe sich um Nebensächlichkeiten, wie falsche Lacher oder falsche Zitate, gedreht, muss die unzähligen Formate in den Zeitungen, im Fernsehen und im Radio verpasst haben. Vermutlich war die Öffentlichkeit selten so gut darüber informiert, welche Forderungen die Parteien haben, ob die Ideen weit genug gehen und ob es nicht mehr als das alles bräuchte, einen größeren Wurf.

Woher kommt dann bloß dieses eigentümliche Gefühl der Ratlosigkeit? Warum wissen im Osten und im Freistaat so viele bis zum Schluss nicht, welcher Partei sie ihre Stimme geben und wer eigentlich Kanzler werden sollte? Die Antwort könnte ganz schlicht sein: Diese Bundestagswahl ist keine, die Sachsen bisher begeistern konnte. Dabei geht es doch nach der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel um einen fühlbaren Neustart! Dabei rufen doch fast alle Parteien nach einer umfassenden Modernisierung des erstarrten Deutschlands!

CDU-Wähler haben sich nach dem Gezerre um die Kandidatur frühzeitig von der Union verabschiedet. In den Parteigremien der Union war die Abneigung gegen Armin Laschet früh artikuliert worden. Ernst genommen wurden die Sorgen nicht. Der grüne Zeitgeist war selbst während Annalena Baerbocks kurzfristigem Höhenflug eher in westdeutschen Großstädten als in den ostdeutschen Flächenkreisen zuhause. Die Linke – und auf andere Weise ebenso die AfD – können sich zwar auf den Osten verlassen, für den Gesamtdiskurs waren beide aber unerheblich. Immerhin die SPD freut sich über einen Aufschwung im Freistaat, doch auch sie glänzt nicht.

Ebenso wenig darf vergessen werden: Besonders in Sachsen sind selbst Wohlwollende von der Politik im zweiten Corona-Jahr nur noch genervt. Das Gefühl, die Regierung mache eh, was sie wolle, versetzt die Leute nicht in Begeisterung.

Dass den Sachsen mit Blick auf aktuelle Umfragen vorgeworfen wird, bei der Wahl vor allem auf Protest zu setzen, ist billig. Zum einen kann es niemanden wundern, dass die Stimmungslage im Osten eine explizit andere als im Westen ist. Zum anderen artikulieren sich die Ostdeutschen – und besonders die Menschen in Sachsen – selbstbewusster als 2017. Wenn das eine Partei nicht erkannt hat, braucht sie sich hinterher nicht zu beschweren.

Das Ergebnis dieser Bundestagswahl wird kein Fanal über das Zusammenwachsen von Ost und West sein, es wird auch keine Bilanz der vergangenen 31 Jahre ziehen. Es führt allerdings vor Augen, dass auch 16 Jahre Regierungszeit einer Ostdeutschen nicht so viel bewegt haben, wie sich manche und mancher erhofft hatten.

Vielleicht muss man es auch optimistisch sehen: Angesichts der niedrigen Erwartungen, mit denen viele Sachsen auf diese Bundestagswahl blicken, können sie anschließend nur positiv überrascht werden. Keine schlechte Ausgangslage für die kommende Bundesregierung.

Von Kai Kollenberg