Fast 15.000 Sachsen haben in diesem Jahr die Familienpolitik und Familienfreundlichkeit an ihrem Wohnort bewertet. Das wohl wichtigste Ergebnis: 84 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich genau da wohlfühlen, wo sie leben. Der Kinderfreundlichkeit in der eigenen Wohngegend und in Geschäften, dem Engagement der Kita-Erzieher und sogar dem Nahverkehrs-Angebot geben die Familien gute Noten, in vielen Lebensbereichen sehen sie aber reichlich Potenzial für Verbesserungen. Sie stellen der Landes- und Kommunalpolitik ganz klare Aufgaben.

Aufgabe 1: Kinder im Blick der Verkehrspolitik

Die Verkehrspolitik sollte immer die Kinder im Blick haben. Familien wünschen sich sichere Rad- und Schulwege und sehen hier landesweit deutliche Defizite, und das nicht nur in den Städten. Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass in ihrer Wohngegend Kinder nicht gefahrlos mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Viele Eltern schicken ihre Kinder deshalb gar nicht oder nur mit großen Sorgen per Rad zur Schule. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der Frage wider, wo die Gemeinden mehr investieren sollten. Ganz vorn auf der Wunschliste der Familien stehen Investitionen in Schulen, Kitas und Radwege.

Aufgabe 2: Sachsen muss in Bildung investieren

Der Freistaat muss weiter in Bildung investieren. Während die Kita-Erzieher für ihre Arbeit sehr gute Noten bekommen, sehen Sachsens Eltern weiteren Verbesserungsbedarf bei der Personalausstattung der Kitas. Gleichzeitig betrachten sie die Bildung der Jüngsten als Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Die Kosten, die sie für die Krippen- und Kindergartenplätze zu tragen haben, schätzen 41 Prozent der befragten Eltern als zu hoch ein. Mit Blick auf die Schule ist es vor allem der Unterrichtsausfall, der Eltern Sorgen bereitet. Zudem sieht rund die Hälfte der befragten Eltern schulpflichtiger Kinder Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation zwischen Schule und Elternhäusern.

Aufgabe 3: Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

Familien möchten die Sicherheit haben, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land gut leben zu können. In den großen Städten ist es vor allem der Wunsch nach bezahlbarem, familientauglichem Wohnraum, den Familien wieder erfüllt sehen möchten. Die Entwicklung von Grundstückspreisen und Mieten gerade in Leipzig und Dresden wird als sehr nachteilig für die eigene Lebensplanung empfunden. Ebenfalls kritisch sehen die Großstädter die hohe Verkehrsbelastung. In kleinen Städten und Landgemeinden hingegen ist es zum einen die als unzureichend empfundene, medizinische Versorgung, die den Einwohnern Sorgen macht. In sehr ländlich geprägten Regionen wie der Lausitz kommt die Furcht vor weiterer Abwanderung hinzu.

Wer hat mitgemacht beim Familienkompass 2020?

An der Online-Befragung „ Familienkompass Sachsen 2020“ von Leipziger Volkszeitung, Sächsischer Zeitung und Freier Presse Chemnitz beteiligten sich insgesamt 14.909 Menschen aus ganz Sachsen. Die Befragung lief von März bis Anfang Juli 2020, begleitet von Wissenschaftlern der Evangelischen Hochschule Dresden.

Teilnehmer konnten ihren Wohnort nach Kriterien wie Gesundheitsversorgung, Nachbarschaft, Familienpolitik, Verkehr, Kita- und Schulqualität, Arbeit und Wohnen bewerten. Zudem konnten sie unter anderem angeben, in welchen Bereichen sie sich mehr öffentliche Investitionen wünschen und was ihnen am Wohnort besonders fehlt.

Das Gros der Befragungs-Teilnehmer war zwischen Anfang 30 und Mitte 50, der Altersdurchschnitt betrug 45 Jahre. Den Fragebogen füllten zu 71 Prozent Frauen und zu 29 Prozent Männer aus.

Zwei Drittel der Befragungsteilnehmer waren verheiratet bzw. lebten in eingetragener Lebenspartnerschaft; knapp 74 Prozent gaben an, Kinder zwischen 0 und 18 Jahren im eigenen Haushalt zu haben. Erwerbstätig in Voll- oder Teilzeit bzw. selbstständig waren 71 Prozent der Befragten, weitere sieben Prozent befanden sich in Elternzeit.

Von Christian Eißner