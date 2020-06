Leipzig leiht sich Busse aus Dresden

Leipzig

Mancher Fahrgast hat sich bereits gewundert: Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) sind derzeit sechs gelb-schwarze Busse aus der Landeshauptstadt im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ausgeliehen und unterstützen den Schienenersatzverkehr auf der Linie 8 im Osten der Stadt. Aufgrund der zahlreichen Baustellen würden die 166 eigenen Busse der LVB aktuell nicht ausreichen, erklärte Sprecher Marc Backhaus am Montag auf LVZ-Anfrage. Daher sei die Leihgabe mit Dresden arrangiert worden.

Die Dieselbusse seien zunächst bis zum Sommer angemietet. „Wir denken darüber nach, dass sie noch länger im Einsatz bleiben“, so Backhaus. Über die Kosten wollte der LVB-Sprecher unter Verweis auf Wettbewerbsgründe keine Angaben machen. Der Preis sei aber günstiger, als eigene Busse auf Vorrat bereitzuhalten.

Die DVB-Busse sind noch bis mindestens 10. Juli im Einsatz.

Wer mit den gelb-schwarzen DVB-Gelenkbussen fahren will: Sie sind noch bis 10. Juli in Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf und Sellerhausen im Einsatz. Die Linie SEV 8 fährt wegen der Baustelle an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Hermann-Liebmann-Straße mit einer Umleitung zwischen Hauptbahnhof und Torgauer Platz. Sie führt über die Ersatzhaltestellen Ludwigstraße/ Hermann-Liebmann-Straße (Richtung Sellerhausen) sowie Mariannenstraße/ Hermann-Liebmann-Straße (Richtung Hauptbahnhof).

