Kurt Biedenkopf wird in Dresden beigesetzt

Dresden

Die Beisetzung von Kurt Biedenkopf wird im im Familienkreis stattfinden. Das teilte die Staatskanzlei auf Anfrage mit. Der ehemalige Ministerpräsident soll in Dresden seine letzte Ruhe finden, hieß es aus seinem Umfeld. In der sächsischen Landeshauptstadt hatte er nach einem zwischenzeitlichen Umzug an den Chiemsee auch seine letzten Lebensjahre verbracht.

Die Landesregierung wolle einen offiziellen Trauerakt für Biedenkopf ebenfalls in Dresden arrangieren. Details würden momentan abgestimmt.

Aktuell plant die Regierung zudem, wie die Sächsinnen und Sachsen Abschied von Biedenkopf nehmen können. Kondolenzbücher sollen ausgelegt werden: Zeitpunkt und Örtlichkeit dafür werden geklärt. Zudem ist geplant, voraussichtlich bis Sonntag eine Trauerbeflaggung anzuordnen. Die Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden im Freistaat sollen auf Halbmast wehen.

Von db/kol