Kunstschnee-Event in Dresden stößt auf Pro und Kontra

Dresden/Oberhof

Für den Skilanglauf-Weltcup am Dresdner Elbufer an diesem Wochenende sind Tonnen von Kunstschnee angeliefert worden. Zwei Pistenbullys sind im Einsatz, um die 650 Meter lange Strecke zu präparieren. „Wir sind fast fertig, es kann losgehen“, sagte Skiweltcup-Sprecherin Daniela Möckel am Donnerstag. Seit Mittwochabend sind 15 Lastwagen im Einsatz, um die 4500 Kubikmeter Kunstschnee vom Dresdner Flughafen zu der Langlaufstrecke vor der Altstadtkulisse zu fahren. Bei Umweltschützern stößt das Sportereignis allerdings auf Kritik – ebenso der Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof.

Achtmal ist jedes Fahrzeug allein in Dresden unterwegs, um die Schneemassen vom Flughafen in die Innenstadt zu transportieren. Bei Plusgraden ist es zu warm für echten Schnee, der weiße Ersatz soll dagegen Temperaturen bis zu 15 Grad aushalten. „Es ist sogar gut, wenn es jetzt ein wenig auf den Schnee regnet“, erklärte Möckel. Dann könne der Kunstschnee in der Nacht durchfrieren. „Und dann haben wir optimale Bedingungen.“

In einem Hangar am Dresdner Flughafen wurde der Schnee von zwei speziellen Schneeproduktionsanlagen hergestellt. Seit Ende November laufen die Maschinen. Kritik von Umweltverbänden an der Aktion nehme man ernst, so Möckel. Daher wurden der Kunstschnee den Angaben zufolge aus grünem Drewag-Strom und mit 3000 Tonnen Regenwasser erzeugt. Das Regenwasser stammt aus einer 10.000 Liter umfassenden Regenwasser-Zisterne vom Dach des Dresdner Flughafens. Zudem habe man die Langlauf-Strecke von mehr als 800 auf rund 650 Meter verkürzt, um weniger Schnee zu verbrauchen, so Sprecherin Möckel.

Das sagen die Gegner:

Dennoch hat der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Sachsen Vorbehalte: Wintersport sei generell kritisch zu betrachten, weil er in Zeiten des Klimawandels nur noch mit „massiver ‎technischer Unterstützung“ möglich sei, erklärte Vorsitzender Felix Ekardt. Allerdings räumte er ein: „Wenn Kunstschnee mit erneuerbaren ‎Energien erzeugt wird, ist das unabhängig davon immer noch besser, als wenn er mit fossilen ‎Brennstoffen erzeugt wird.“ Dennoch nannte der BUND den City-Weltcup „Energieverschwendung“.

Die Maßnahme in Oberhof sei „angesichts des auch in Thüringen spürbaren dramatischen Klimawandels nicht mehr zu verantworten“, sagte Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Thüringen.

Ski-Events in Großstädten sieht auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sehr kritisch. Jung hatte im Juli 2019 bei einem Pressetermin der Olympiasport Leipzig GmbH (OSL) erklärt, die Stadt wolle zwar mit der OSL auch künftig gemeinsam Großsportveranstaltungen stemmen. Jung schränkte ein: Skilanglauf wie am Rhein in Düsseldorf oder an der Elbe in Dresden werde es in Leipzig nicht geben: „Das ist ökologischer Wahnsinn.“

Kritik kommt aber auch aus der Sportszene selbst: Alfons Schranz, Chef des Organisationskomitees der Vierschanzentournee, sagte: „Mit Gewalt etwas durchführen, weil es immer so war, kann es nicht sein.“ Noch härter die Prognose von Alexander Stöckl, Cheftrainer der norwegischen Skispringer. „ Skispringen soll in einer Winterlandschaft stattfinden, aber ich glaube, das können wir uns in 20, 30 Jahren abschminken“, sagte er der „ Tiroler Tageszeitung“.

Das sagen die Befürworter:

Die Organisatoren des Weltcups verweisen darauf, dass der Schnee auch nach dem Skilanglauf-Weltcup ‎genutzt wird: Etwa für den paralympischen Weltcup oder für Schulklassen in der Dresdner Skiwoche. Am 17. Juni können alle Dresdner die Strecke mit eigenen Skiern erobern, sagte Möckel. Danach wird Schnee an die Seite geschoben und bleibt liegen, bis er schmilzt. Da der Kunstschnee ohne chemische Zusätze produziert werde, sei das kein Problem.

Nicht nur Olympiasiegerin Kati Wilhelm gab zu bedenken, was alles „an dieser Veranstaltung für Oberhof, viele Vereine und die Nachwuchsarbeit dranhängt“. Die Strecken in Oberhof werden nach dem Wochenende auch von den Vereinen der Region zum Training und für Nachwuchsrennen genutzt, auch in Dresden können sich Hobbyläufer nach den Profis auf der künstlichen angelegten Loipe versuchen.

Das sagt der Biathlon-Bundestrainer:

Der Cheftrainer der deutschen Biathleten Mark Kirchner wirkt in Oberhof, wo ebenso ein Weltcup stattfindet, genervt. „Ich glaube, auch wenn hier ein Meter Schnee liegt, funktioniert so eine Veranstaltung nicht klimaneutral. Dass das Thema Klima hier so im Vordergrund steht, finde ich unfair“, sagt Kirchner. Politiker, Sportpolitiker und andere Funktionäre müssten sich grundsätzlich überlegen: „Wenn man Weltmeisterschaften und andere Veranstaltungen in Regionen ausrichten möchte, wo es eher dünn mit Schnee ist, und dann diese Klimathematik in den Vordergrund schiebt, müssen wir sagen: Dann machen wir komplett zu“, sagte Kirchner.

Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Damit der Biathlon-Weltcup in Oberhof stattfinden kann, mussten 30 Lkw 2000 Kubikmeter Schnee aus der Veltins-Arena auf Schalke an den Grenzadler nach Thüringen (380 Kilometer) gebracht werden, weil vor Ort von den 37 Schneekanonen zu wenig produziert werden konnte. Auch aus der Skihalle Bispingen (360 Kilometer) wurde Schnee rangekarrt.

Abhilfe in Oberhof soll künftig ein zweites Schneedepot schaffen. Der Ort im Thüringer Wald richtet im Februar 2023 die WM aus, spätestens dann müssen bei fehlendem Schneefall größere Vorräte vorhanden sein, um aufwendige Transporte zu verhindern und Planungssicherheit zu garantieren. Der Deutsche Skiverband mache sich „nicht erst seit gestern und nicht erst seit Greta“ Gedanken, „wie wir unseren Sport nachhaltig gestalten“, sagte Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation im DSV. „Mit Maß und Ziel, aber ohne dass es in Aktionismus ausartet“, müsse man sich ans veränderte Klima anpassen. Dafür arbeite der DSV eng mit Experten und Klimaforschern zusammen.

Zum 3. FIS Skiweltcup treffen sich am Wochenende in Dresden mehr als 170 Athleten aus 24 Nationen. Das Innenministerium unterstützt das Sportevent mit rund 150 000 Euro. Los geht es am Freitagabend mit einem 100-Meter-Sprint. Die Organisatoren rechnen mit 2500 bis 3000 Besuchern pro Tag.

Zusatzproblem der Biathleten

Weiteres Problem: Auf die Biathleten kommt noch ein ganz besonderes Umweltproblem zu. Möglicherweise, wahrscheinlich sogar, wird die EU Blei-Munition verbieten. „Wir werden uns mit Laser beschäftigen müssen, ob wir es wollen oder nicht.“, sagt ein IBU-Funktionär. Es gebe von der EU-Kommission Vorgaben, aber klar, man könne nicht von heute auf morgen umbauen. „Aber wir sind uns bewusst, dass es zu der Situation kommen kann, wo wir einfach nicht mehr gefragt werden.“

Von Uwe Köster, Thomas Wolfer, Sandra Degenhardt und Christiane Raatz