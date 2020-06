Kultusministerium: Schuleinschränkungen bleiben in Sachsen wie bisher bestehen

Dresden

Am heutigen Mittwoch wird die sächsische Landesregierung im Zuge einer neuer Schutzverordnungen auch weitere Corona-Lockerungen beschließen. Trotz geänderter Formulierungen zum notwendigen Mindestabstand in Schulen und Kindertagesstätten wird es am bestehenden dualen System in Sachsens Schulen bis zu den Sommerferien aber keine weiteren Anpassungen geben.

„Änderungen am eingeschränkten Regelbetrieb sind von unserer Seite nicht geplant“, sagte Ministeriumssprecher Dirk Reelfs am Mittwochvormittag gegenüber der LVZ. Das bedeutet: In Gymnasien und Oberschulen wird –wie seit dem 18. Mai – auch weiterhin abwechselnd in Kleingruppen und mit Abstandsregeln unterrichtet. Nur in Grundschulen und Kindertagesstätten sind diese aufgehoben, gilt das Prinzip der von einander zu trennenden Klassen. Möglich wurden die Lockerungen in Sekundarstufe 1 und in Kitas aufgrund einer veränderten Risikoeinschätzung der Medizinier, die das Kultusministerium beraten. Diese gehen davon aus, dass Kinder weniger infektiös als Erwachsene sind.

Gerichtsurteil und geänderte Formulierung

In Paragraph 2 des Entwurfs der neuen Corona-Schutzverordnung vom 3. Juni heißt es: „Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt nicht in Kindertageseinrichtungen, in Schulen und bei schulischen Veranstaltungen, alternative Schutzmaßnahmen können durch die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie bestimmt werden.“

In der bisherigen Corona-Schutzverordnung war die Rede davon, dass der Mindesabstand nach Bedarf aufgebhoben werden kann. Dagegen hatten unter anderem mehrere Eltern aus Leipzig geklagt, die ihre Kinder nicht in volle Grundaschulklassen schicken wollten. Sie hatten mit einem Eilantrag am Verwaltungsgericht Leipzig Erfolg. Der Fall liegt beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) stellte es Grundschülern in der Folge frei, ob sie in den Einrichtungen oder zu Hause lernen.

Von Matthias Puppe