Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will die Maskenpflicht im Unterricht nach den Herbstferien abschaffen. „Wir müssen die Abschaffung der Maskenpflicht ernsthaft diskutieren“, sagte er am Freitag. „Kaum eine Bevölkerungsgruppe muss am Tag so lange Maske tragen wie die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Wir dürfen von Kindern und Jugendlichen nicht mehr abverlangen als von Erwachsenen.“ An Grundschulen besteht die Maskenpflicht schon jetzt nicht.

Verschärfung bei Inzidenz 35

Ganz soll der Mund-Nase-Schutz an den Schulen aber nicht fallen. Ab einer Inzidenz von 35 sollen Masken im Schulgebäude weiterhin Pflicht sein. Zudem möchte Piwarz in der ersten Woche nach den Herbstferien die Schüler wieder dreimal testen lassen. Ähnlich war Sachsen auch nach den Sommerferien verfahren.

Tests bleiben bestehen

Ein Ende der Coronatests an Schulen schloss Piwarz aus: „An der Testpflicht, als ein wesentliches Instrument des schulischen Infektionsschutzes, werden wir jedoch festhalten. Damit haben wir einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen an den Schulen und können gegebenenfalls einschreiten.“

Von Kai Kollenberg