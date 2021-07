Dresden

Es kommt selten vor, dass Bert Wendsche der Kragen platzt. Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) gilt nicht unbedingt als öffentlicher Lautsprecher, sondern eher als Mann der verhaltenen Töne. Doch als sich die sächsische Landespolitik, pünktlich zum Ferienstart, in die Sommerpause verabschiedet, reicht es ihm: „Sachsen muss sich auf schlechte kommunale Straßen und Brücken als Dauerzustand einrichten“, poltert Wendsche, der auch parteiloser Oberbürgermeister von Radebeul ist. Seit Jahren werde alles auf Verschleiß gefahren, „weil die Kommunen mit der Sanierung allein überfordert sind“.

Investitionsstau in Kommunen beträgt 170 Millionen Euro

Tatsächlich sind die Schlaglochpisten schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren einer der Hauptstreitpunkte zwischen dem Freistaat und den Kommunen – und tatsächlich gibt es einen gewaltigen Investitionsstau. Im sächsischen Verkehrsministerium von Ressortchef Martin Dulig (SPD) liegen bereits ältere Anträge im Gesamtumfang von 170 Millionen Euro vor, die bislang wegen Geldmangels nicht abgearbeitet werden konnten. Das Verkehrsministerium hält entgegen: Unter den Anträgen seien sehr viele Kleinst-Projekte gewesen, so dass der Rahmen gesprengt wurde und ein Antragsstopp ausgesprochen werden musste.

Kommunen sehen sich außer Stande, Sanierungen zu bezahlen

Nun sollen zwar Zusagen verschickt werden. Allerdings mit deutlichen geringeren Fördersätzen. Sprich, die Gemeinden und Landkreise werden viel mehr eigenes Geld brauchen, wenn sie ihren Straßenbau angehen wollen. Für Wendsche steht schon jetzt fest: „Das wird die Finanzierung von vielen Sanierungsprojekten unmöglich machen oder an anderer Stelle im Haushalt zu Einschnitten führen.“ Zudem plane der Freistaat, künftig die meisten Straßen innerhalb von Ortschaften gar nicht mehr zu fördern. „Das geht insbesondere zu Lasten des ländlichen Raums und wirft die Frage auf, wie wichtig der Landespolitik gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sind“, kritisiert der SSG-Präsident.

Freistaat will Fördersätze für Straßenbau senken

Hintergrund des Ausbruchs ist ein internes Papier, auf das sich die Staatsregierung und die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD soeben geeinigt haben. Demnach sind für die bis zum 31. Oktober 2019 eingereichten Förderanträge, also eben jene aufgeschobenen Altfälle, häufig niedrigere Fördersätze vorgesehen. In einigen Fällen werden die Landeszuschüsse sogar abgelehnt. So sinken die Sätze für Brücken von 90 auf 50 Prozent, bei Innerortsstraßen kann die Förderung von 70 Prozent auf null fallen, rechnet der SSG vor. Ab 2023 sollen neue Höchstsätze gelten, über die aktuell verhandelt wird – und die könnten weit unter den kommunalen Erwartungen liegen.

Koalition setzt andere Prioritäten im Verkehrsbereich

Im sächsischen Verkehrsministerium weiß man zwar um den kommunalen Missmut – sieht das Problem aber auch hausgemacht. „Es ist seit Langem bekannt, dass es weniger Geld für den Straßenbau geben wird. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen“, erklärt Ministeriumssprecher Jens Jungmann. Dafür seien zwei Gründe verantwortlich. Zum einen brauche der Freistaat sehr viel Geld, um die Folgen des Corona-Lockdowns abzufangen – deshalb sei beim Etat für das Dulig-Ressort schon im Vorfeld der Haushaltsverhandlungen der Rotstift angesetzt worden. Zum anderen hätten sich durch die neue Koalition aus CDU, Grünen und SPD aber auch die Prioritäten im Verkehrsbereich verschoben: Im Vordergrund stehe der Öffentliche Nahverkehr, daneben der Radwegebau.

Verkehrsministerium sieht Gemeinden und Kreise in der Pflicht

Auch deshalb müsse sich der Freistaat künftig auf seine Kernaufgaben konzentrieren, sagt Ministeriumssprecher Jungmann: „Der Freistaat Sachsen ist zuständig für Bundesstraßen und Staatsstraßen. Für kommunale Straßen sind Kommunen und Landkreise verantwortlich. Sprich: Sie müssen selbst über ihre jeweiligen Etats den Betrieb und Unterhalt sicher stellen.“ Dennoch würden den Kommunen – über den Finanzausgleich – bereits 60 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich überwiesen. Diese Pauschale sei „eigenverantwortlich für den kommunalen Straßenbau zu verwenden“. Darüber hinaus unterstütze der Freistaat Dörfer, Städte und Landkreise mit einem entsprechenden Förderprogramm.

SSG-Präsident erhebt Vorwürfe gegen Landespolitik

Damit will sich der derart aufgebrachte SSG-Präsident aber nicht zufriedengeben. „Wir beobachten mit Sorge, dass sich Staatsregierung und Regierungsfraktionen allein mit Blick auf den Staatshaushalt verständigen – und die viel beschworene Abstimmung mit der kommunalen Ebene auf die Verkündung getroffener Entscheidungen reduziert wird“, sieht Wendsche die Landespolitik in der Pflicht. Notwendig sei vielmehr „ein Ruck zu mehr Verlässlichkeit und kommunaler Eigenverantwortung“. Das letzte Wort scheint in dieser Auseinandersetzung längst noch nicht gesprochen.

Von Andreas Debski