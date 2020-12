Kritik an Sachsens Kultusministerium: Eltern und Lehrer fordern Klarheit

Dresden

Jetzt machen Eltern und Lehrer Druck: Da sich abzeichnet, dass es in den sächsischen Schulen auch ab dem 11. Januar 2021 keinen Normalbetrieb geben wird, fordern sie das Kultusministerium auf, endlich Stellung zu beziehen – und nicht noch einmal bis zum Beschluss der neuen Corona-Verordnung zu warten. „Es wäre sehr wünschenswert, wenn nicht erst an einem Freitagabend informiert wird, wie es ab Montag weitergehen soll. Wir brauchen möglichst frühzeitige Informationen. Es ist für die meisten Eltern schwierig zu planen, beispielsweise ihre Arbeit umzustellen“, fordert Nadine Eichhorn, die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates Sachsen (LER).

Eltern und Lehrer wollen frühzeitige Informationen

Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, spürt den Druck der Eltern – und aus der Lehrerschaft: „Alle erwarten Antworten. Schließlich wäre es unverantwortlich, bei der aktuellen Corona-Situation die Kitas und Schulen schon wieder zu öffnen.“ Deshalb verlangt auch Uschi Kruse ein Umdenken im Kultusministerium: „Die Entwicklung in Sachsen hat gezeigt, dass man nicht mit Brachialgewalt vorgehen und an der Öffnung festhalten kann, sondern sich neue Modelle überlegen muss.“ Auch der Philologenverband Sachsen (PVS), in dem viele Gymnasiallehrer vertreten sind, sieht das Ministerium am Zug: „Wir erwarten rechtzeitige Informationen und klare Vorgaben zum weiteren Vorgehen, zum Beispiel zur Leistungsbewertung.“

Anzeige

Schulen sind von Normalbetrieb weit entfernt

Hintergrund der Forderungen sind Aussagen von sächsischen Regierungsmitgliedern, die eine Fortsetzung des Lockdowns erwarten lassen. So hatte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) gesagt, dass ein Normalbetrieb an den sächsischen Schulen vorerst nicht möglich sein dürfte. Ähnlich äußerte sich der Ministerpräsident: Zunächst müssten die Infektionszahlen deutlich sinken, bevor es Lockerungen geben könne, erklärte Michael Kretschmer ( CDU). Für diese Einschätzung herrscht bei Eltern und Lehrern grundsätzliches Verständnis: Alle befragten Verbände gehen davon aus, dass die Kitas und Schulen weit über Mitte Januar hinaus geschlossen bleiben.

Kultusministerium will Bundesgespräche abwarten

Dagegen erwidert das sächsische Kultusministerium auf entsprechende LVZ-Nachfragen: Zum jetzigen Zeitpunkt seien noch keine konkreten Antworten möglich. „Die Konzepte stehen, aber die Beratungen sind noch im Fluss“, macht Referentin Susann Meerheim klar. Unter anderem würden noch ein Gespräch der Kultusminister sowie am Dienstag die Schalte zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten ausstehen. „Erst dann können wir verlässliche Aussagen für die Schüler und Eltern treffen“, bittet Susann Meerheim um Geduld.

Elternrat verlangt Chancengleichheit bei Prüfungen

Umso klarer sind allerdings schon jetzt die Forderungen von Eltern und Lehrern – und genauso deren Vorstellungen. „Viele Eltern machen sich Sorgen hinsichtlich der Abschlussprüfungen und sie verzweifeln nahezu, weil völlig unklar ist, wie bis April der Unterrichtsstoff nachgeholt werden soll“, berichtet LER-Sprecherin Eichhorn. Und: „Es sollte sehr schnell darüber nachgedacht werden, wie eine Chancengleichheit der Schüler wiederhergestellt werden kann, zumal es bereits Defizite aus dem Frühjahslockdown gibt.“ Aktuell läuft noch bis zum Neujahrstag eine LER-Online-Umfrage zur Corona-Problematik, an der sich bereits 27.000 Eltern aus Sachsen beteiligt haben.

Abschlussklassen sollen als Erste in Schulen zurück

Für die GEW-Landeschefin Uschi Kruse wäre es „absurd, wenn am bisherigen Prüfungsmodus festgehalten wird“. Sachsen müsse von den bundesweit vergleichbaren Prüfungen abrücken, fordert sie. Der Vorsitzende des Sächsischen Lehrer-Verbandes (SLV), Jens Weichelt, macht klar: „Wir müssen auf diese besondere Situation so reagieren, dass es für Schüler keine Nachteile gibt.“ Das betreffe unter anderem Abiturklassen, die bereits vor Weihnachten keine Klausuren schreiben konnten. „Wenn irgendwann die Schulen wieder geöffnet werden, müssen wir zuerst an die Abschlussjahrgänge denken. Es wäre prekär, wenn die Schüler ihre Abschlüsse nicht machen können.“ Das meint auch PVS-Chef Langer: Die Abschlussklassen müssten die ersten sein, die in den Präsenzunterricht zurückkehren.

GEW-Chefin fordert Abstriche beim Lehrstoff

Noch einen Schritt weiter geht GEW-Chefin Uschi Kruse: Sie fordert klare Einschnitte bei den Lehrinhalten – „wir müssen uns Gedanken machen, was für die Zukunft verzichtbar ist“. Beim Blick auf die Infektionszahlen sei klar, dass die Schulen von jeglicher Normalität weit entfernt seien und der gesamte Unterrichtsstoff kaum aufgeholt werden könne. „Wir müssen jetzt aus der Krise eine ganz wichtige Konsequenz ziehen: Schüler müssen vor allem lernen, selbstständig zu lernen. Und dabei kommt es nicht auf die Lehrumfänge an.“

Von Andreas Debski