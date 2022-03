Dresden

Die Zahl der Straftaten in Sachsen ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zurückgegangen. Nach der am Dienstag vorgelegten Kriminalstatistik wurden 246.615 Fälle registriert, knapp 26.000 weniger als im Vorjahr. 2017 lag die Zahl noch bei 323.136 Straftaten. „Sachsen ist sicher“, lautete das Fazit von Innenminister Roland Wöller (CDU). Allerdings wollte er keine Entwarnung geben. Denn trotz sinkender Fallzahlen insgesamt und einer höheren Aufklärungsquote von 59,6 Prozent nahm das Ausmaß krimineller Taten in einzelnen Feldern zum Teil enorm zu.

So habe sich die Zahl der festgestellten Fälle bei Kinderpornografie binnen eines Jahres von 792 auf 1803 mehr als verdoppelt. Bei Cybercrime wurde 3325 Taten festgestellt (2020: 3115). Die Zahl politisch motivierter Straftaten wuchs von 4056 auf 4796.

