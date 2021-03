Dresden

Das Corona-Jahr 2020 schlägt auch auf die Kriminalität durch. „Die veränderten Lebensgewohnheiten haben zu veränderten Tatgelegenheiten in einzelnen Phänomenbereichen geführt“, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik. Dabei stechen insbesondere die deutlichen Anstiege bei Sexualstraftaten, häuslicher Gewalt und Drogen hervor. Insgesamt ist die Kriminalität in Sachsen nahezu konstant geblieben: Die Polizei registrierte 272.588 Fälle, das waren knapp 800 mehr als im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote betrugt 58,7 Prozent (2019: 56,2 Prozent). Hier ein Überblick.

Häusliche Gewalt

Die Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind im Jahr 2020 auf 9235 Fälle angestiegen (2019: 8890 Fälle). Dabei bilden Körperverletzungen (5960) den absoluten Schwerpunkt. Die meisten Opfer sind ehemalige Partner (2882), außerdem in Lebensgemeinschaften (1924) und Eheleute (1393).

Rauschgift

Die Zahl der Drogendelikte hat 2020 um knapp neun Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen: Die Polizei registrierte 14.149 Fälle (2019: 13.012). Nach sieben Jahren Rückgang wurde erstmals wieder mehr Crystal aufgespürt (plus 15 Prozent). Der Anstieg bei Cannabisprodukten – wie Marihuana oder Haschisch – setzte sich fort (plus 5 Prozent). Laut LKA-Chef Petric Kleine resultiert die Zunahme allerdings aus verstärkten Kontrollen auch im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen.

Internetkriminalität

Bei der sogenannten Cybercrime verzeichnet die sächsische Polizei einen enormen Zuwachs: Im Vergleich zu 2019 wurden 2020 immerhin 29,1 Prozent (2020: 10.600 Fälle) mehr verzeichnet. „Das ist zumindest partiell auf einen verstärkten Onlinehandel zurückzuführen“, erklärte Kleine. Bei fast der Hälfte aller Fälle handelte es sich um Straftaten des Waren- oder Kreditbetrugs.

Sexualstraftaten

In erheblichem Umfang sind auch die Sexualstraftaten gestiegen: Die Fälle haben um 351 auf 3546 zugenommen – das entspricht einem Plus von elf Prozent. Dabei sind vor allem die Fälle von Kinderpornografie in die Höhe geschnellt: Während 2019 noch 583 Fälle registriert wurden, waren es nun 792. Hier geht es meist um die Verbreitung (552 Fälle) und den Besitz (204 Fälle) von Kinderpornografie. Auch eine weitere Zahl ist erschreckend: Die Fälle von sexueller Nötigung und Vergewaltigungen stiegen um fast ein Fünftel.

Wohnungseinbrüche

In Sachsen gibt es immer weniger Wohnungseinbrüche: Die Zahl sank um 6,9 Prozent auf 2831 Fälle – das sind niedrigste Stand seit zehn Jahren. Der Anteil der versuchten, aber erfolglosen Einbrüche lag wie bereits im Vorjahr bei 44 Prozent. „Diese Quote ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die präventiven Maßnahmen – einschließlich der Förderprogramme von Bund und Freistaat – zunehmend greifen“, sagte LKA-Chef Kleine. Allerdings kann weiterhin nur jeder vierte Einbruch aufgeklärt werden.

Kfz-Diebstähle

Allein im vergangenen Jahr gab es einen Rückgang um 11,7 Prozent auf 1517 Fälle (2019: 1718). Fast jeder zweite Kfz-Diebstahl wurde aufgeklärt. Als Grund für diese Entwicklung wurde die Arbeit der „Sonderkommission Kfz“, der gemeinsamen Fahndungsgruppen mit der Bundespolizei sowie den Behörden in Polen und Tschechien genannt.

Zuwanderer

Die Zahl der Straftaten, die durch Zuwanderer begangen wurden, ist erneut gesunken. Es wurden insgesamt 15.631 Fälle (ohne ausländerrechtliche Delikte) erfasst – das sind fünf Prozent weniger als 2019. Dabei bildeten Ladendiebstähle (2548), Körperverletzungen (2485) und Schwarzfahren (2077) die Schwerpunkte. Der Anteil der Zuwanderer an allen Tatverdächtigen lag unter zehn Prozent. Fast jede zweite dieser Straftaten wurde von sogenannten Intensivtätern verübt, die nur einen Anteil von 2,1 Prozent der Zuwanderer ausmachen. „Mit jedem einzelnen Intensivtäter, der abgeschoben werden kann, wird ein Beitrag für mehr Sicherheit erbracht. Denn der Großteil der Zuwanderer hält sich in unserem Land an Recht und Gesetz“, sagte Innenminister Wöller.

Politisch motivierte Kriminalität

Die politisch motivierten Straftaten sind 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 4056 gesunken, nachdem sie 2019 mit 4350 Fällen einen Höchststand erreicht hatten. Jede achte registrierte politisch motivierte Straftat (519 Fälle) stand dabei im Kontext mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Rechtsextremismus macht mit 2117 Straftaten gut die Hälfte aus. 1169 Fälle wurden Linksextremisten zugeschrieben. Die Aufklärungsquote konnte um 10,2 Prozentpunkte auf 42,2 Prozent erhöht werden.

Gewaltkriminalität

Die Zahl der Gewaltdelikte ging um etwa ein Prozent leicht auf 7569 Fälle zurück (2019: 7649 Fälle). Die Aufklärungsquote lag bei rund 81 Prozent (2019: 79 Prozent). Besonders bei Raub gingen die Straftaten (1483) gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück (2019: 1665).

Von Andreas Debski