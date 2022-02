Leipzig

VW in Sachsen bekommt die Auswirkungen der Ukraine-Krise deutlich zu spüren. Im Werk in Zwickau stehen von Dienstag bis Freitag die Bänder still. Auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird ab Mittwoch bis Freitag kein Auto mehr gefertigt, wie ein VW-Sprecher bestätigte.

Dem Vernehmen nach fehlen Elektrokabelsätze. Sie werden bei einem Zulieferer in der Ukraine hergestellt. Der Nachschub ist wegen des Kriegs unterbrochen. In der Ukraine stehen zahlreiche Produktionsstätten still. In dem Land gibt es laut der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer rund 2000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung.

VW fertigt in Zwickau sechs Elektro-Modelle, darunter auch für Audi und Seat. Pro Tag verlassen in der Regel zwischen 1100 und 1200 Fahrzeuge die Bänder. Für einen Teil der rund 9000 Beschäftigten sei Kurzarbeit beantragt worden, hieß es.

Porsche in Leipzig ebenfalls von Lieferproblemen betroffen

Porsche hat eine Task Force gebildet, um die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu minimieren. Bereits betroffen seien die Lieferketten der Werke, wie ein Sprecher mitteilt. „Aus aktueller Sicht sind wir in Zuffenhausen noch in dieser Woche versorgt. In Leipzig könnte ein Versorgungsengpass bereits im Laufe der Woche entstehen“, so der Sprecher weiter. „In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten.“ Porsche baut in Leipzig den Panamera und den Macan.

Bei BMW gibt es nach Auskunft eines Sprechers in Leipzig derzeit keine Beeinträchtigung durch Nachschubprobleme aus Osteuropa. Allerdings komme es immer wieder zu zeitweise Produktionsunterbrechungen in der Montage der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, weil Halbleiter fehlten. Nicht betroffen vom Chipmangel sind der Bau des Elektroautos i3 und die Batteriefertigung. Die Leipziger stellen Batteriekomponenten für andere BMW-Standorte her. Auch die Arbeiten im Karosseriebau und bei der Fertigung von Türen sind nicht betroffen.

Bereits im vergangenen Jahr mussten die Bänder im Leipziger BMW-Werk mit seinen rund 5300 Beschäftigten wegen der weltweiten Knappheit an Chips immer wieder angehalten werden. Man sei aber relativ gut durch die Krise gekommen, hieß es.

Ausfälle schlagen in Sachsen auf Zulieferindustrie durch

Die Produktionsunterbrechungen bei den großen Herstellern wirken sich auch auf die Zulieferindustrie in Sachsen aus. Aber auch in anderer Hinsicht gibt es Probleme, wie es beim sächsischen Netzwerk der Automobilzulieferer (AMZ) heißt.

So stünden kriegsbedingt nicht nur ukrainische Produktionsstandorte still, sondern ganze Lieferketten aus und in die Ukraine seien unterbrochen. „Zudem führt der Ausschluss russischer Banken aus dem Swift-System zu Produktionsunterbrechungen in russischen Werken, da der produktionsbegleitende Zahlungsstrom nicht mehr abgewickelt werden kann“, sagt AMZ-Manager Dirk Vogel.

Vor diesem Hintergrund wachse der Druck einiger Kunden auf die Zulieferindustrie, Produktion aus den osteuropäischen Ländern zurück nach Sachsen zu verlagern. „Völlig ungeklärt ist dabei, wer die Verlagerungskosten zu tragen hat“, so Vogel. Für einige sächsische Unternehmen stelle das eine extreme finanzielle Belastung dar.

Experten erwarten weitere Lieferengpässe

Russland gehört für deutsche Autohersteller zu den kleineren Absatzmärkten. Die VW-Gruppe verkauft jährlich 204.000 Fahrzeuge gen Osten. Bei BMW und Mercedes sind es jeweils 50.000 Fahrzeuge. Allerdings betreiben VW und andere Hersteller Fahrzeugwerke in Russland.

Die meisten dieser Werke sind für die Fahrzeugproduktion zu hohen Anteilen von der Teilebelieferung aus dem Ausland angewiesen, heißt es beim Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Die absehbaren Sanktionen könnte in kurzer Frist zu einem Stopp der Teileversorgung aus Europa und auch aus anderen Ländern führen. Damit droht der Stillstand der Produktionsbänder in Russland.

Russland und die Ukraine spielen umgekehrt als Zuliefer-Standort der globalen Automobilindustrie nur eine untergeordnete Rolle. Russland ist allerdings nach Südafrika größter Lieferant von Rohstoffen wie Palladium, das für Autokatalysatoren benötigt wird. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt davor, dass bei einer Lieferunterbrechung aus Russland einzelnen Wirtschaftssektoren – insbesondere der Autoindustrie – massive Störungen drohen.

Von Andreas Dunte