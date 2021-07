Dresden

Als Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) Sonja Penzel zur neuen Chemnitzer Polizeipräsidentin machte, sprach er von einer „Herzensangelegenheit“ und der „richtigen Wahl zur richtigen Zeit“. Damals, im Sommer 2018 auf Schloss Klaffenbach, wurde mit ihrer Ernennung sächsisches Neuland betreten: Erstmals übernahm eine Frau das Kommando in einer Polizeidirektion. Danach setzte sich der Aufstieg von Sonja Penzel rasant fort. Seit zwei Monaten führt die 48-Jährige das Landeskriminalamt Sachsen – und jetzt hat sie gute Karten, im nächsten Frühjahr den scheidenden Landespolizeipräsidenten Horst Kretzschmar (61) zu beerben. Damit könnte Sonja Penzel abermals Geschichte schreiben und als erste Frau Sachsens oberste Polizistin werden.

Mit Kretzschmar endet eine Ära in der sächsischen Polizei

Dagegen gilt Kretzschmar als Mann von altem Schlag, als einer der letzten Haudegen in der sächsischen Polizei: Der ehemalige Ringer war zwölf Jahre Chef des Spezialeinsatzkommandos, danach Präsident der Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Dresden. Schon bei seiner Ernennung vor zweieinhalb Jahren war klar, dass er eine Übergangslösung sein wird – und auch, dass mit seinem für Ende März 2022 avisierten Ruhestand eine Ära zu Ende gehen wird. In seine Amtszeit fallen unter anderem die Leipziger Fahrradaffäre, der Munitionsskandal bei dem Mobilen Einsatzkommando und die Eskalation der Querdenken-Demonstration in Leipzig. Zuletzt musste Kretzschmar bei der Bereitschaftspolizei durchgreifen, wo beim Anschießen lebensgefährlicher Leichtsinn um sich gegriffen hatte.

Sonja Penzel soll Landeskriminalamt modernisieren

Dass Sonja Penzel auf ihn folgen könnte, käme wohl einer mittleren Kulturrevolution gleich. In Dresden ist es kein Geheimnis, dass der Innenminister große Stücke auf sie hält. Immerhin vertraute er ihr erst vor Kurzem die Modernisierung des Landeskriminalamtes an. Doch zunächst obliegt es dem Landespolizeipräsidenten selbst, bis zum Herbst eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger vorzuschlagen. Nach Rücksprache mit Wöller müsste die Personalie anschließend im Regierungskabinett beschlossen werden. In Koalitionskreisen wird der Name von Sonja Penzel bei Grünen und SPD bereits mit einiger Sympathie aufgenommen.

Auch Dresdner Polizeipräsident mit guten Chancen

Allerdings begleitet die Juristin noch ein entscheidendes Manko: Sie verfügt über relativ wenig Erfahrung bei Großeinsätzen. Bislang musste die amtierende LKA-Chefin, die auch schon die Leipziger Kripo geleitet hat, lediglich die Chemnitzer Ausschreitungen vom Spätsommer 2018 als absolute Krisenlage bewältigen.

Nicht zuletzt deshalb wird in Sicherheitskreisen auch immer wieder Jörg Kubiessa (56) als möglicher Kretzschmar-Nachfolger genannt: Der aktuelle Dresdner Polizeipräsident war in Chemnitz bereits der Chef des Führungsstabes und zuvor Leiter des Lagezentrums im Innenministerium – und kann damit eine ausgezeichnete Expertise vorweisen. Auch für ihn findet Wöller reichlich Lob: Mit Kubiessa komme ein „einsatzerfahrener Polizist an das Steuer der Polizeidirektion in der Landeshauptstadt“, sagte der Innenminister bei dessen Dresdner Amtseinführung im März 2019, er sei „Teil der neuen Generation von Führungskräften in der Polizei Sachsen“.

Entscheidung wird im Regierungskabinett fallen

Wöller steckt nun in einem gleich doppelten Dilemma: Einerseits zeichnen sich – anders als vor knapp drei Jahren, als ebenfalls ein neuer Landespolizeipräsident gesucht wurde – zwei eindeutige Favoriten für die Kretzschmar-Nachfolge ab, andererseits würde das sowieso schon auf Hochtouren drehende Personalkarussell der sächsischen Polizei abermals befeuert werden. Egal, welchen Personalvorschlag der Minister letztlich mit ins Kabinett nimmt: Sowohl für Sonja Penzel als auch für Kubiessa müssten geeignete Nachfolger gefunden werden.

Bereits einige Neubesetzungen in diesem Jahr

Allein in diesem Jahr sind bereits die Polizeiführungen in Leipzig, Chemnitz und Zwickau sowie zwei entscheidende Referate im Innenministerium neu besetzt worden, außerdem braucht es noch eine Spitzenkraft für die Polizeihochschule. Aufgrund dieser aktuellen Wechsel und immer neuen Personallücken dürfte wohl der gerade ins Amt gehobene und ebenfalls gehandelte Leipziger Polizeipräsident René Demmler (49) bei der Entscheidung über die Kretzschmar-Nachfolge ausscheiden. Dagegen hat sich der amtierende Chef der Bereitschaftspolizei, Dirk Lichtenberger (50), durch die jüngste Schießstand-Affäre wohl selbst aus dem Rennen genommen.

Nachwuchsprobleme im höheren Dienst der Polizei

Bei all diesen Umstellungen offenbart sich immer wieder ein latentes Problem: Es mangelt an fähigen Leuten, das Personalreservoir ist begrenzt. In den vergangenen gut zehn Jahren wurde schlichtweg versäumt, ausreichend geeigneten Nachwuchs in notwendiger Soll-Stärke an höhere Aufgaben heranzuführen. Das ist nicht in erster Linie Wöllers Schuld, sondern geht auf die strikten Sparvorgaben aus Staatskanzlei und Finanzministerium zurück, die mit entsprechendem Personalabbau und Schrumpfstrukturen einhergingen – doch der Innenminister muss diese Malaise weiterhin ausbaden. Sprich, die Kurzsichtigkeit rächt sich. Inzwischen hat sich das Tableau zwar etwas vergrößert und reift auch zunehmend der höhere Dienst heran, jedoch noch nicht in der notwendigen Anzahl.

Auch externe Lösung ist im Gespräch

Deshalb wird in Polizeikreisen auch über eine externe Lösung in der Kretzschmar-Nachfolge gemunkelt: So wie einst Klaus Fleischmann (2005 bis 2007) oder Rainer Kann (2012 bis 2014) könnte eine Kandidatin oder ein Kandidat auserkoren werden, die oder der nicht zwingend aus dem Polizeidienst kommen und mit dem entsprechenden Stallgeruch versehen sein müsste. Intern gilt dies aber nur als Notvariante. Dass erstmals eine Frau an der Spitze der sächsischen Polizei stehen könnte, dürfte für manche gewöhnungsbedürftig sein – nicht wenige meinen allerdings, mit Sonja Penzel könnte durchaus ein Zeichen gesetzt werden. Sie selbst sieht ihre Rolle eher gelassen. Die neue Polizeipräsidentin bezeichnete sich im Sommer 2018 als nichts Besonderes: „Es gibt viele Frauen bei der Polizei, die einen tollen Job machen.“

Von Andreas Debski