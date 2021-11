Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht in Sachsen einen Wunsch nach einem harten Lockdown. „Ich spüre in der Bevölkerung eine Akzeptanz für härtere, konsequentere Maßnahmen“, sagte er nach der gemeinsamen Schalte von Bund und Ländern zur Corona-Situation. Er habe bei seinem Online-Gespräch am Montagabend das Gefühl bekommen, dass die Bevölkerung „bereit wäre, einen kurzen, harten Lockdown mitzutragen“.

Kretschmer deutete an, dass Sachsen in dieser Woche entscheiden werde, ob der aktuelle Teil-Lockdown ausreiche, um die vierte Welle zu brechen. Man müsse aber warten, wie der Bund die künftigen Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes ausgestalte. Sachsen liege jedoch daran, dass man nicht bis Mitte Dezember darauf warte. Generell lobte der Ministerpräsident das Bund-Länder-Gespräch: „Es gibt ein klares Verständnis dafür, dass die Länder alle Instrumente in die Hand bekommen sollen, um diese Krise zu meistern.“

SPD wünscht sich umfassenden Lockdown

In der sächsischen schwarz-grün-roten Koalition wächst auch der Wunsch nach einem umfassenden Lockdown im Freistaat. Der Landesparteirat der sächsischen SPD forderte den Bund mit einem Beschluss auf, „schnellstmöglich die rechtlichen Grundlagen für einen weitreichenden Lockdown in Sachsen zu schaffen“. Der sächsische SPD-Parteivorsitzende Henning Homann erklärte: „Offensichtlich reichen die bisher ergriffenen Maßnahmen des Wellenbrechers nicht aus, auch weil sie nicht konsequent durchgesetzt werden.“

Auch die Landtagsfraktion der Grünen warb dafür, dass der Bund die Voraussetzungen dafür treffe, dass Sachsen wenigstens die bestehenden Maßnahmen erhalten könne: „Wir brauchen deshalb dringend vom Bund die rechtliche Grundlage dafür, das explodierende Infektionsgeschehen eindämmen zu können“, sagte die Vorsitzende Franziska Schubert.

Werden Weihnachtsferien vorgezogen?

Skeptisch äußerte sich Kretschmer zur Frage, ob die Weihnachtsferien vorgezogen werden sollten. Es gebe eine Diskussion darüber, ob die dreimalige Testung der Schülerinnen und Schüler pro Woche für die Eindämmung des Infektionsgeschehens wichtig sei. Daher könne es möglicherweise kein Vorteil sein, die Ferien früher beginnen zu lassen. Denn wenn die Kinder und Jugendlichen nicht zur Schule gehen, ist die regelmäßige Testung nicht gewährleistet. „Spätestens in der kommenden Woche“ müsse es aber Klarheit in dieser Frage geben, „damit Eltern und Lehrer planen können“.

Von Kai Kollenberg