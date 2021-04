Dresden

Um die Zukunft der medizinischen Versorgung, der Apotheken, aber auch um die Coronabekämpfung ging es am Dienstag bei der Digitalen Gesprächsrunde auf dem 18. Sächsischen Apothekertag. Dabei diskutierten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Thomas Dittrich, Chef des Deutschen und des Sächsischen Apothekerverbandes, Friedemann Schmidt, Präsident der Sächsischen Apothekerkammer und Ex-Abda-Präsident sowie Benjamin Rohrer, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung im Livestream.

„Sorglosigkeit vorhanden“

Kretschmer sprach sich dabei unter anderem für eine Aufhebung der Impf-Priorisierungsgruppen, „nicht in den nächsten zehn Tagen, aber danach“ aus. „Wir müssen jetzt anfangen, dass die niedergelassenen Ärzte viel stärker in die Verantwortung gehen.“ Dadurch werde die Impfwelle einen neuen Schwung bekommen, prophezeite er. Noch in dieser Woche will Sachsen die Prioritätsgruppe 3 öffnen.

Befragt nach den Ursachen der hohen Inzidenz in Sachsen nannte Kretschmer die hohen Fallzahlen in den Nachbarländern Polen und Tschechien, aber auch die Sorglosigkeit, die aus der vergleichsweise harmlos verlaufenden ersten Welle entstanden sei. Das Beispiel Vogtland habe dagegen gezeigt: „Änderungen in der Haltung der Bevölkerung ändern auch das Infektionsgeschehen.“

„Gewisse Bockigkeit“

Von einer gewissen „Bockigkeit der Sachsen gegen obrigkeitliche Anordnungen“ sprach Schmidt, der Kretschmer grundsätzlich zustimmte. Dittrich lobte die Kreativität der Apotheker in der Corona-Pandemie. So sei es unter anderem bei Brauereien gelungen, den dringend notwendigen Alkohol zur Desinfektion zu ordern. Allerdings habe diese Kreativität auch dazu geführt, dass die Politik ihr Augenmerk eher anderen Problemkreisen zuwende.

„Die Apotheken bestehen aus Frauen und Männern, die Verantwortung übernommen haben in der Krise“, lobte Kretschmer. Um so mehr bedauere er die ungenügende Honorierung der Corona-Tests in den Apotheken. Im Gegensatz zu Bayern verfüge Sachsen aber nicht über die finanziellen Mittel, um einzuspringen, da das Geld vor allem zur Bekämpfung der Pandemie gebraucht werde.

Schmidt mahnt Politik

Schmidt lobte, dass es gelungen sei, die Pandemie besser als in anderen Ländern zu meistern. Allerdings müsse dies danach auch zu Resultaten in der Politik führen. Freiberuflichkeit, Honorierung, Ausweitung des Leistungsspektrums sowie die Verstetigung der pharmazeutischen Ausbildung seien Themen, die nach Lösungen verlangten.

Dittrich sagte, angesichts der Tatsache, dass 30 Prozent der Apotheken auf Corona testeten, sei es wünschenswert gewesen, dass Apotheker in der Priorisierung nach vorn gerückt werden. Kretschmer erinnerte ihn allerdings mit Schmunzeln daran, dass in der fraglichen Priorisierungsgruppe 3 auch Richter, Staatsanwälte und eben Ministerpräsidenten zu finden seien.

Europa muss sich krisenfester machen

Er sagte, die Pandemie habe gezeigt, wie sehr die Abhängigkeit vom Ausland, beispielsweise China, sei. Dies werde sich nicht komplett verändern lassen. Dennoch müsse Europa künftig krisenfester gemacht werden. Es sei außerdem eine große wirtschaftliche Dynamik erforderlich, um die 500 Milliarden Euro Schulden aus der Bekämpfung der Pandemie in Deutschland zurückzuzahlen.

Schmidt wiederum erinnerte, im Bereich von der Forschung bis zur klinischen Studie, habe Sachsen gute Wachstumschancen, die genutzt werden müssten. Künftige Sparrunden dürften nicht im ambulanten Versorgungsbereich stattfinden, mahnte er. Die Strukturen sollten deshalb nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Die Gehälter der Apotheker hielten längst nicht mehr mit.

Klebeeffekt ist wichtig

Auch Dittrich erinnerte, dass laut einer Forsa-Umfrage 86 Prozent der Deutschen wünschen, dass sich in ihrem Wohnumfeld eine Apotheke befindet. Für ihn erhöhen die Pharmazie-Studienplätze in Leipzig auch die Chance auf einen „Klebeeffekt“ von Absolventen in Sachsen. Um so ärgerlicher sei es, dass dies immer wieder von der Uni infrage gestellt werde. Kretschmer sagte, Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) sei bereits in Gesprächen: „Wir sind da im Wort und können beim nächsten Mal eventuell einen Fortschritt vermelden.“

Laut Dittrich liege eine große Chance für Apotheker in einer Art Lotsenrolle durch das Gesundheitssystem, insbesondere im ländlichen Bereich. Da sieht auch Kretschmer so. Eine Ausweitung der Geschäftsmöglichkeiten in einer kleinen Gemeinde erhöhten deren Chancen wirtschaftlich zu arbeiten. Dazu müssten sich die Apotheken auch ein Stück weit verändern, prophezeite Kretschmer. Den Versandhandel, der Apotheken wirtschaftlich bedroht, will Sachsens Ministerpräsident jedenfalls nicht weiter öffnen. Mehr noch: „Wenn man es an der einen oder anderen Stelle zurückdrehen könnte, wäre ich auch nicht böse.“

Kein Wort zum Infektionsschutzgesetz

Kein Wort dagegen fiel zum Infektionsschutzgesetz. Auf dem CDU-Parteitag am vergangenen Sonnabend hatte Kretschmer fast beiläufig mitgeteilt, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form für Sachsen nicht zustimmungsfähig sei. Zuvor hatte es Beifall, aber auch Kritik für das umstrittene Gesetz gegeben, das unter anderem Schulschließungen und nächtliche Ausgangssperren vorsieht. Die Landesregierung wird sich nun wahrscheinlich am Dienstag dazu positionieren.

Von Roland Herold