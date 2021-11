Dresden

Angesichts der neuen Höchstwerte der Corona-Infektionen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein konsequentes Einhalten der Maßnahmen angemahnt. Die vierte Welle sei „nur durch radikale Kontaktreduzierung“ zu brechen, sagte Kretschmer am Samstag in Dresden. Abstand sei jetzt „das Gebot der Stunde“. Zugleich verteidigte der Regierungschef die verschärften Regelungen, die am Montag in Sachsen in Kraft treten: „Das ist die letzte Ausfahrt vor einem Lockdown.“

Ministerpräsident sieht „wirkliche Bedrohungslage“

Die sächsische Landesregierung hatte am Freitag einen weitgehenden 2G-Lockdown beschlossen: Weite Teile des Freizeitbereichs können künftig ausschließlich von vollständig Geimpften und Genesenen genutzt werden. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte die Lage als „sehr ernst“ bezeichnet. Kretschmer sprach am Samstag von einer „wirklichen Bedrohungslage“. Deshalb dürfe man sich „nicht mehr mit Nebensächlichkeiten aufhalten“, sondern müsse handeln.

Sachsen hat bundesweit höchste Inzidenz

Sachsen hat am Samstag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 415,8 den bundesweiten Spitzenplatz bei den neuen Ansteckungen erreicht. Kretschmer erinnerte daran, dass vor einem Jahr Hotels und Restaurants bei geringeren Inzidenzen schon geschlossen waren, bevor Mitte Dezember der große Lockdown ausgerufen worden war. Möglicherweise habe man noch die Chance, die Entwicklung aufzuhalten: Zwar wolle niemand einen erneuten Lockdown – „doch wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir von den Realitäten eingeholt“. Dafür müssten aber alle an einem Strang ziehen, forderte Sachsens Regierungschef.

In Sachsen gelten ab Montag weitreichende 2G-Regelungen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Kretschmer und Söder fordern einheitliche Regelungen

Kretschmer wie auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Dresden zu Gast war, forderten ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Pandemie. Beide forderten den Bund auf, die Corona-Schnelltests wieder kostenlos zu machen. Für die Testungen müssen die meisten Menschen seit dem 11. Oktober bezahlen.

Darüber hinaus schlug Söder vor, dass aufgrund der Infektionslage über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert werden müsse, etwa im Pflegebereich. Zuvor hatte bereits Köpping ihre bisherige Ablehnung einer Impfpflicht als „nicht mehr kategorisch“ bezeichnet. Auch sie forderte, eine Debatte darüber, ob sich Pflegekräfte gegen Corona impfen lassen müssen.

SPD-Chefin kritisiert Innenminister und Landkreise

Die verschärften Maßnahmen wurden am Samstag auch von der sächsischen SPD-Vorsitzenden Kathrin Michel verteidigt. „Die täglich rasant steigenden Infektionszahlen und Krankenhauseinweisungen lassen der Staatsregierung letztlich keine andere Wahl“, sagte Michel.

Zugleich kritisierte sie den laxen Umgang mit den bereits beschlossenen Regelungen und mangelnde Kontrollen: „Dass die Landesregierung – übrigens keineswegs Petra Köpping im Alleingang – bestehende Einschränkungen weiter verschärfen muss, um Gesundheit und Leben zu schützen, ist zum Teil leider auf die ,Wir-lassen-das-mal-so-laufen-Politik‘ der Landkreisspitzen und der obersten Kommunalaufsicht des Freistaates, also des Innenministeriums von Roland Wöller, zurückzuführen.“

Von Andreas Debski