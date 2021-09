Dresden/Zürich

Der Unternehmer Theobald Müller (81) ist am Dienstagabend bei einem Bankett in Zürich von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit dem Sächsischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Zur Firmengruppe des gebürtigen Bayern gehört unter anderem die Molkerei Sachsenmilch Leppersdorf in Wachau (Landkreis Bautzen). Schon im Vorfeld der Verleihung war allerdings vielfach Kritik an der Ehrung und der Art und Weise laut geworden, wie diese zustande kam. Nun wird sich auch das sächsische Parlament mit dem Fall beschäftigen.

Theobald Müller wuchs in der Nähe von Augsburg auf und baute ab den 1970er Jahren den kleinen Milch-Betrieb seines Vaters zum Großkonzern aus. 1994 nutzte er die Insolvenz von Konkurrent Südmilch und erwarb die Molkerei im Wachauer Ortsteil Leppersdorf praktisch zum Nulltarif. In der Folge wurde der Standort unter anderem mit zweistelligen Millionensubventionen des Freistaates, die Müller mit kreativer Auslegung der damals geltenden Förderrichtlinien einwarb, zur größten Molkerei Europas erweitert.

Steuerflucht in die Schweiz – Großspenden an Sachsens CDU

Als der Milliardär dann 2003 im Streit um Erbschaftssteuern seine Drohung wahr machte und an den Züricher See auswanderte, warfen ihm viele – darunter auch der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und Finanzminister Hans Eichel (beide SPD) – unlautere Flucht vor den deutschen Steuerbehörden vor. Zur CDU ist Müllers Verhältnis dagegen offenbar weiterhin gut. Die Sachsenmilch GmbH war im vergangenen Jahr mit einer Zuwendung von 100.000 Euro der größte Privatsponsor der sächsischen Union.

Den Orden habe Müller nun „für seine herausragenden Verdienste um den sächsischen Wirtschaftsstandort und die Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen im Landkreis Bautzen erhalten“, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage der LVZ aus der Staatskanzlei. Zudem sei der Geehrte auch „für seine sozialen und kulturellen Projekte, beispielsweise sein Engagement für die sächsische Blasmusik“ ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Kretschmer ist in dieser Woche zu Besuch bei den Eidgenossen, führe dort Gespräche auch mit anderen Wirtschaftsvertretern.

SPD und Linke übern Kritik – Koalitionspartner nicht eingeweiht

Laut des SPD-Landtagsabgeordneten Henning Hohmann war die Auswahl des Sachsenmilch-Chefs für den Orden nicht im Regierungskabinett abgestimmt, sondern ein Alleingang der CDU. Die beiden anderen Koalitionspartner von Grünen und Sozialdemokraten seien nicht eingeweiht gewesen. „Während wir im Osten für bessere Löhne kämpfen und global für eine Mindeststeuer für Unternehmen, ist das ein falsches Signal“, ärgerte sich Hohmann nun in sozialen Netzwerken.

Auch bei den sächsische Linken wird Müllers Auszeichnung sehr kritisch gesehen. Die Fraktion bittet die Landesregierung jetzt offiziell im Parlament um Aufklärung. „Wir haben kein Verständnis für diese peinliche Aktion des Ministerpräsidenten. Er zeichnet den Sachsenmilch-Boss wegen vermeintlicher Verdienste aus, obwohl dieser als Steuerflüchtling in der Schweiz lebt und sich beim Ergattern öffentlicher Fördermittel hart an der Grenze zum Subventionsbetrug bewegt hat“, so der Linken-Fraktionsvorsitzende Rico Gebhardt.

Der Sächsische Verdienstorden besteht aus einem goldenen Kreuz an grün-weißem Band. Seit Oktober 1997 wird die Auszeichnung regelmäßig an Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im In- und Ausland verliehen, die hervorragende Leistungen für den Freistaat erbracht haben. Zuletzt waren im Juli 2021 zwei Frauen und sieben Männer geehrt worden. Insgesamt haben bisher 364 Menschen den Orden erhalten.

Von Matthias Puppe