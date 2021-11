Berlin/Leipzig

Politiker und Ärztevertreter warnen, dass Deutschland äußerst harte Wochen in der Corona-Pandemie bevorstehen. „Wir stehen erst am Anfang eines harten Winters: Die Welle, die wir vor uns haben, wird alle bisherigen Wellen in den Schatten stellen“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Ich habe mir noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt“, befand die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna.

Sachsens Regierungschef: Vierte Welle wird bis Ostern dauern

Die Infektionszahlen haben ein Rekordniveau erreicht. In Sachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 620,7. Daher prognostizierte Kretschmer „Diese vierte Welle wird mehr Opfer, auch mehr Todesopfer, verlangen als alles, was wir bisher kannten.“ Er stellte die Menschen zugleich darauf ein, dass die angespannte Situation noch Monate andauern wird. „Aus dem vergangenen Jahr wissen wir: Wir müssen bis Ostern durchhalten. Vorher wird diese Welle nicht zu Ende sein.“

Forderung nach 2G-Regel für ganz Deutschland

Noch habe Deutschland die Chance, einen Lockdown in der Weihnachtszeit zu verhindern, unterstrich Kretschmer. „Aber die Zeit läuft uns davon.“ Er forderte „zwingend eine 2G-Regel in ganz Deutschland, um Ansteckungen von Ungeimpften zu vermeiden“, Kontaktreduzierungen und die Absage möglichst vieler größerer Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte.

Jung warnt vor Menschenansammlungen und kritisiert Bund

Auch der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), warnte angesichts hoher Corona-Inzidenzen vor Menschenansammlungen auf Weihnachtsmärkten. Er hoffe, beim Weihnachtsmarkt in Leipzig, den er nur ohne Alkoholausschank genehmigt habe, werden Abstände zwischen den Buden, zeitliche Beschränkungen und der Verzicht auf Glühwein dies verhindern, sagte er dem Deutschlandfunk. Jung appellierte: „Achtet bitte darauf, dass unsere Kliniken nicht überfordert werden.“

Zugleich räumte er ein, dass die Kommunen zum Teil völlig überfordert seien, alle Corona-Auflagen zu kontrollieren, da die Zahlen so unheimlich durch die Decke gingen, gerade in Sachsen. Und der Kommunalpolitiker kritisierte den Bund: „Ich finde es ein katastrophales, falsches Zeichen, dass die neue Ampelregierung die pandemische Notlage aufheben will.“

Leipziger OBM für „branchenbezogene“ Impfpflicht

Auch er mahnte, es werde Kontaktverbote geben müssen, sonst seien die Kliniken nicht mehr in der Lage, alle zu behandeln, die es nötig hätten. Der Städtetagspräsident forderte zudem eine „branchenbezogene Impfpflicht“ für Altenpflegeheime, den Gesundheitsbereich, für Kindertageseinrichtungen und Schulen. „Es wird nicht anders gehen.“

Unterdessen kündigte die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag an, gerichtlich gegen die neue Corona-Schutzverordnung vorzugehen. Die Abgeordneten wollen vom Verfassungsgerichtshof die 2G-Regel überprüfen lassen.

Von Anita Kecke