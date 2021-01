Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist zuversichtlich, dass es bei einem weiteren Absinken der Corona-Zahlen schon ab Mitte Februar Lockerungen geben kann. Man könne aber nicht alle Lockerungen auf einmal starten, weil es dann zu viel Mobilität gebe, sagte er am Freitagabend bei einem Online-Forum zur Situation in Sachsen. „Es geht nur Schritt für Schritt.“ An dem Forum in Regie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hatten sich zeitweise 800 Menschen über Zoom, Facebook und Youtube beteiligt. Der Ton in den sozialen Medien blieb ganz überwiegend sachlich.

Der Regierungschef war zuvor kritisiert worden, dass er sich auf Gespräche mit Leugnern der Corona-Pandemie und anderen Kritikern von Beschränkungen einlässt. „Ich weiß, dass es Menschen gibt, die man nicht erreichen kann“, sagte er am Freitag. Es gebe auch Menschen, die hätten Fragen und berechtigte Sorgen. „Ich finde, wir sollten jede Gelegenheit nutzen, das, was wir tun, zu erklären.“ Man müsse auch Fehler eingestehen. Möglicherweise würden Menschen auch ihren Standpunkt ändern, wenn sie andere Fakten haben. Es sollte darum gehen, aus der Entwicklung die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Von dpa