Arnsdorf

Sachsens MinisterpräsidentMichael Kretschmer ( CDU) steckt mitten im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. Am Montag begann er seine Sommertour durch alle 60 Wahlkreise des Freistaates. Zum Auftakt lud der Regierungschef Bürger zum Grillabend am Landkino in Arnsdorf ein und nahm sich dabei auch für das ein oder andere Selfie Zeit. Prominente Unterstützung erhält Kretschmer am 25. August bei einer Kundgebung in Dresden unter anderem von seinem CDU-Amtskollegen Armin Laschet ( Nordrhein-Westfalen), Volker Bouffier ( Hessen), der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie vom CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus.

Von DNN