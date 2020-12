Dresden

Es gibt keine Corona-Entwarnung – im Gegenteil: Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown wird auch über den Jahreswechsel verlängert und soll bis mindestens 10. Januar 2021 gelten. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) verteidigt die Schutzmaßnahmen: Der Blick in die Krankenhäuser zeige, warum die Maßnahmen nötig seien – deshalb müsse alles getan werden, um die Infektionszahlen massiv zu senken, sagte Kretschmer dem MDR am Donnerstag.

Ministerpräsident warnt: Medizinische Versorgung bereits kritisch

Der Ministerpräsident warnte davor, dass die medizinische Versorgung in Sachsen nicht mehr gewährleistet werden könne, sollten die Ansteckungen weiterhin so hoch sein. „Wenn alle Betten voll sind, ist diese Versorgung nicht mehr möglich“, machte Kretschmer klar und verwies auf einen ersten Fall aus Pirna, wo ein Schlaganfall-Patient nicht umgehend intensivmedizinisch betreut werden konnte. „Mit dieser hohen Infektionszahl kommen wir nicht über den Winter“, sagte der Regierungschef und rief die Bevölkerung erneut dazu auf, die Schutzmaßnahmen ernst zu nehmen: „Man merkt, dass das Verständnis in Teilen der Gesellschaft noch nicht so ausgeprägt ist wie es sein sollte.“ Etwa 40 Prozent der Patienten hätten keine Corona-Symptome, so Kretschmer – „sie können aber trotzdem andere Menschen anstecken“.

Schließung von Kitas und Schulen möglich

Sollten die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, seien deutlich härtere Einschnitte möglich, stellte er klar. Man wolle zwar keine radikalen Ausgangssperren wie im Frühjahr und sei davon auch noch weit entfernt – doch die Infektionszahlen müssten dringend reduziert werden. Zum Thema absoluter Lockdown sagte der Ministerpräsident: „Wir denken darüber nach, wenn wir in 10 bis 14 Tagen keine Verbesserungen sehen. Es geht um das Thema Kindergarten und Schule, auch Läden könnten wieder für eine gewisse Zeit geschlossen bleiben.“

Kretschmer erklärte auch, dass es ab Oktober zu lange gedauert habe, „bis wir die Gefahr richtig erkannt haben“. Nun sei aber eine „andere Zeit“, und das habe noch immer nicht jeder verstanden. Zugleich gestand er ein: „Der Versuch, es auf eine milde Art zu machen, ist gescheitert.“

Von Andreas Debski