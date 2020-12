Dresden

Mit Blick auf die weiter anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen zwischen Görlitz, Plauen und Torgau warnt Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) vor zu schnellen Lockerungen im Freistaat. „Es gibt noch keine Entwarnung. Es wird noch eine Weile dauern“, sagte er in seiner am Mittwoch vorab veröffentlichten Neujahrsansprache (Ausstrahlung am 1. Januar um 19.25 Uhr im MDR). „Vor uns liegen die vielleicht härtesten Wochen dieser Corona-Pandemie“, machte Kretschmer erneut auf den Ernst der Lage aufmerksam. „Am 11. Januar können wir nicht mit einer Normalisierung rechnen. Dazu sind die Infektionszahlen viel zu hoch.“

„Corona-Patienten wollen leben und noch viel erleben“

In seiner Ansprache setzt der Regierungschef auch auf einen sehr persönlichen Ton. „Ich habe viele Intensivstationen besucht. An den Türen kann man die Namen der Patienten lesen und durch die Fenster die Frauen und Männer an den Beatmungsgeräten erkennen“, verweist er auf seine Eindrücke in den dramatischen letzten Wochen. Diese Patienten, so Kretschmer „wollen leben und erleben, wie die Enkel in die Schule kommen und bei der Hochzeit ihrer Kinder dabei sein oder einfach nur im kommenden Jahr wieder im Garten sitzen und die Blumen blühen sehen.“ Nach diesen Besuchen, so Kretschmer, habe er lange Zeit keine Ruhe gefunden: „Für mich ist vollkommen klar: Lockerungen kann es nur geben, wenn die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern abgenommen hat. Und wenn in den Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung wieder gewährleistet werden kann.“

Großes Lob für medizinisches Personal

Kretschmer lobte ausdrücklich das medizinische Personal im Freistaat („In den Krankenhäusern arbeiten heute Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger an ihrer Belastungsgrenze“) und forderte von den Bürgerinnen und Bürgern des Freistaats für die nächsten Wochen vor allem Durchhaltevermögen. Hektik und Hysterie seien der falsche Weg, so der Regierungschef. „Wir brauchen Geduld und Willensstärke. Deshalb lassen Sie uns weiter aufeinander achtgeben. Mit Abstand und Maske werden wir auch diese Zeit überstehen.“ In dem Zusammenhang appellierte Kretschmer auch an alle Menschen im Freistaat, sich impfen zu lassen und zusammenzuhalten: „Es liegt an uns allen, an jedem von uns, wie es weitergeht.“

Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei 330

Sachsen weist derzeit neben Thüringen im Bundesvergleich besonders hohe Fallzahlen auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 330. Bislang sind dort den RKI-Angaben zufolge mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.

Von André Böhmer