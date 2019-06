Hoyerswerda

Hoyerswerda in der Lausitz wird bei seinem Stadtumbau mit rund 2,2 Millionen Euro vom Bund und vom Land Sachsen unterstützt. Einen entsprechenden Fördermittelbescheid überreichte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Dienstag am Rande der gemeinsamen Kabinettssitzung mit Brandenburg in Hoyerswerda.

Kretschmer sprach von gut angelegtem Geld. Es stammt aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau“. Von 2002 bis 2018 flossen aus diesem Topf knapp 49 Millionen Euro nach Hoyerswerda.

Einwohnerschwund in Hoywoy

Ein baulicher Schwerpunkt ist die Sanierung des lange Zeit leerstehenden früheren Konrad-Zuse-Gymnasiums. Das denkmalgeschützte Gebäude soll um einen Neubau erweitert werden und künftig als zentraler Oberschulstandort dienen. In das Projekt fließen allein 1,4 Millionen Euro.

Hoyerswerda gehört zu den ostdeutschen Städten, die seit der Wende den größten Einwohnerverlust hinnehmen mussten. Ende 1989 lebten knapp 68.000 Menschen in der Stadt, heute sind es nur noch gut 33.000.

Junge Menschen sollen in der Lausitz bleiben

Darüber hinaus rief die sächsische Regierung gemeinsam mit dem Nachbarland Brandenburg junge Menschen in der Lausitz auf, ihrer Heimat nicht den Rücken zu kehren. Für die Zukunft der Region sei der Verbleib junger Leute entscheidend, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD) am Dienstag bei einer Diskussion mit seinem sächsischen Amtskollegen Kretschmer und Gymnasiasten.

„Es ist wichtig, dass ihr euch einmischt und mitmacht“, sagte Woidke. Er räumte ein, dass es bei vielen Menschen in der Lausitz eine große Verunsicherung wegen des Ausstiegs aus der Braunkohle gebe. Für 50.000 Menschen werde sich das berufliche Umfeld in den kommenden Jahren verändern.

Einladung für Klimakongress in Leipzig

Kretschmer zufolge ist die Energiewende kein Selbstläufer. Derzeit stammten zwei Drittel der installierten Leistung aus Atom- und Kohlekraftwerken. Es gebe auch Leute, die den Klimawandel leugnen, sagte er mit Blick auf die AfD.

Zugleich lud er die Gymnasiasten zum Klimakongress am 22. Juni nach Leipzig ein. Er ist eine Initiative des Landesschülerrates und der sächsischen Regierung im Zusammenhang mit der Bewegung „ Fridays for Future“.

Von LVZ/dpa