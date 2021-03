Kontaktverfolgung per App - Testen fast in jeder Gemeinde – Sachsen will mehr Zentren aufbauen

Viel mehr Corona-Tests, dazu stärkere Kontaktverfolgung, möglichst per App: Nur so lässt sich die Pandemie in den Griff bekommen – und sind weitere Öffnungen möglich, sagt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU).