Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den russischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag scharf verurteilt. „Das ist heute ein sehr schwarzer Tag für Europa“, wurde Kretschmer in einer gemeinsamen Mitteilung mit seinen beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig (SPD) zitiert. Bislang hatte Kretschmer sich nicht zum Ukraine-Konflikt geäußert, er befindet sich nach LVZ-Informationen im Urlaub.

LIVEBLOG: So reagieren Leipzig und Sachsen auf Putins Krieg gegen die Ukraine

Der russische Überfall auf die Ukraine sei ein „völkerrechtswidriger Akt, den wir scharf verurteilen“, hieß es aus der sächsischen Staatskanzlei. „Wir sind in tiefer Sorge. Sachsen ist solidarisch mit den Menschen in der Ukraine – ihr Schicksal liegt uns sehr am Herzen. Wir unterstützen die Forderung, dass Russland die Angriffe unverzüglich und vollständig beendet und seine Truppen auf russisches Territorium zurückzieht“, so Kretschmer, Günther und Dulig.

„Krieg und Waffen lösen keine Konflikte“

Die militärische Eskalation stößt bei den sächsischen Koalitionsspitzen auf Unverständnis. „Krieg und Waffen lösen keine Konflikte, sie schaffen Leid, Tod und Elend. Die russische Regierung muss an den Verhandlungstisch zurückkehren. Für uns steht fest: Ein gemeinsames Leben in Frieden ist im Interesse aller Staaten und Völker“, so Kretschmer und seine Stellvertreter. Krieg könne nie eine Lösung sein. „Wir unterstützen deshalb alle Bemühungen der Bundesregierung und der Europäischen Union, Krieg und Gewalt zu beenden.“ Die EU kündigte unterdessen an, mit neuen Sanktionen Russlands Zugang zum europäischen Finanzmarkt zu stoppen.

Haseloff: Dafür trägt allein Putin die Verantwortung

Europa befindet sich seit Donnerstagmorgen im Krieg: Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete in der Nacht einen Militäreinsatz in der Ostukraine an. Der Kremlchef will damit die Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk „schützen“ – Kiew spricht von einem Angriffskrieg. Die Ukraine meldete Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte. ( Mehr zur aktuellen Lage im Liveblog auf RND.de ).

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine scharf kritisiert. „Dieser Angriff ist durch nichts gerechtfertigt. Weder die Ukraine noch die Nato bedrohen Russland. Es handelt sich um einen Angriffskrieg und einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Dafür trägt allein Putin die Verantwortung“, erklärte Haseloff am Donnerstag in Magdeburg. Der russische Präsident wolle mit Gewalt „die europäische Sicherheitsarchitektur verändern“.

Zuvor hatte sich auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) erschüttert über das Vorgehen Russlands geäußert. „Stoppt diesen Krieg. Sofort“, schrieb der OBM in einem Statement bei Facebook. „Fassungslos, bestürzt und in tiefer Sorge“ blicke er auf die aktuelle Situation in der Ukraine. „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die jetzt in unfassbarer Angst aufgewacht sind. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Überfall mitten in Europa im Jahr 2022 möglich sein könnte“, so Jung.

Von nöß