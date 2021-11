Kretschmer in der Corona-Krise: Der Gefrustete

Leipzig

Michael Kretschmer sieht mitgenommen aus, als er am Freitagabend mit den Granden der schwarz-grün-roten Koalition vor die Presse tritt. Der Ministerpräsident hat tiefe Ränder unter den Augen, er wirkt übermüdet, angegriffen, noch blasser als sonst. Kretschmer spricht in dramatischen Worten über die Corona-Pandemie, die im Freistaat derart stark wütet, dass seine Koalition sich zu einem wochenlangen Teil-Lockdown durchgerungen hat. Minutenlang rechtfertigt er sich, bevor er oder die anderen Kabinettsmitglieder überhaupt auf Konkretes zu sprechen kommen.

Kretschmer stockt, er ringt um Worte. Wenn er betont, wie notwendig die Maßnahmen sind, wird er laut. Als wollte er am liebsten den Skeptikern, den Verweigerern und den Schwurblern zwischen Auerbach und Görlitz, zwischen Leipzig und Pirna Verständnis ins Hirn hämmern. Denn Kretschmer kann sich nicht mehr sicher sein, dass seine Worte und seine Appelle auch verfangen. Er ist in der größten Krise seiner Amtszeit.

Kretschmer Politikverständnis: Im Gespräch bleiben

Dabei galt Kretschmer als der richtige Mann für Sachsen. Mit viel Elan sorgte er seit Dezember 2017 dafür, dass sich im Freistaat wieder etwas bewegte. Die Lehrerverbeamtung wurde möglich, ebenso Rekordsummen im Haushalt, kein Anliegen war zu klein, als dass sich der Ministerpräsident nicht darum kümmerte. Vor allem redete Kretschmer – und redete – und redete – und redete. Mit zahllosen Gesprächsformaten tourte er als Regierungschef durchs Land, das gesamte Kabinett musste sich in den Regionen stellen. Zu jedem Thema konnten die Leute Kretschmer befragen. „Das nehmen wir mal mit“, lautete seine Standardantwort. Seinen Mitarbeitern wurden anschließend viele Unterlagen von vielen Bürgern in die Hand gedrückt. Immer versprach Kretschmer, sich der Sache anzunehmen.

Bei diesen Gelegenheiten zeigte sich Kretschmers Politikverständnis in Reinform. Ihm ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Sich auszutauschen und mehr als Gemeinsamkeiten, einen echten Gemeinsinn zu finden. Als er sich zum Beispiel nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz den aufgebrachten Bürgern stellte, gewann er einen Großteil für sich. Nicht weil er allen recht gab. Kretschmer kanzelte einzelne Pöbler vor versammelter Menge ab, er zog rote Linien. Doch diejenigen, die wütend und enttäuscht waren, die verurteilte er nicht. Sie grenzte er bewusst nicht aus, sondern gab ihnen das Gefühl, dass er sie bei allen Unterschieden ernst nehme. Er hat es bei anderen Veranstaltungen ähnlich gehalten.

Corona zerstört das Erfolgsrezept

Der Preis war, dass nach solchen Abenden eine Vielzahl von Kretschmer-Zitaten kursierte. Nicht alles war wohlüberlegt. So forderte der Ministerpräsident eine Sonderwirtschaftszone für die Lausitz, das Wirtschaftsministerium war alles andere als amüsiert. Oder er äußerte sich unglücklich über die Chemnitzer Band Kraftklub, was die mit einem gestreckten Mittelfinger kommentierte. Bei der Landtagswahl 2019 zahlte sich Kretschmers Fleißarbeit aber aus: 32,1 Prozent erzielte seine CDU. Viele Wähler konnten sich trotz politischer Differenzen mit ihm anfreunden. Die CDU war erleichtert, auch wenn sie von früheren Glanzzeiten entfernt war.

Dann kam Corona. Und Kretschmer musste erleben, wie sein Konzept Stück für Stück nicht mehr verfing.

Gesprächsrunden fielen den Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen zum Opfer. Bei Online-Foren war kein echter Austausch mehr möglich. Kretschmer versuchte zwar, per Stream mit Experten seine Corona-Politik zu erklären. Das bewährte Miteinander zwischen Ministerpräsident und den Bürgern entstand aber nicht.

Team Vorsicht gegen Team Öffnung

Auch die öffentliche Meinung, die Kretschmer orchestrieren kann, fehlt inzwischen. Ein gemeinsames Ziel zu formulieren, ist in diesen Zeiten schwer, wenn sich wie in Sachsen die gesellschaftlichen Lager erbittert gegenüberstehen.

Kretschmer hat es erlebt: Im vergangenen Jahr suchte er das Gespräch mit Kritikern der Corona-Maßnahmen im Großen Garten in Dresden, sprach mit einem Aluhut-Träger auf einer Demonstration und blieb auch höflich, als Corona-Leugner Anfang 2021 vor seinem Privathaus auftauchten. Die einen warfen ihm danach vor, die Verschwörungstheoretiker zu ernst zu nehmen. Die anderen sahen nur einen Ministerpräsidenten, der es eh nicht ernst meinte.

Regierung verzettelt sich

Mittlerweile braucht es keinen speziellen Anlass mehr, um die Gemüter zu erregen. Jede neue Corona-Verordnung in Sachsen wird vom Team Vorsicht und vom Team Öffnung zerpflückt. Beide Lager schimpfen – aus unterschiedlichen Gründen. Die Landesregierung, und auch Kretschmer, werden dadurch augenscheinlich nur nervöser. Die vergangenen Wochen haben mehr als deutlich gemacht, wie sich eine Regierung in Kleinigkeiten verzetteln kann.

Über Wochen hatten Kretschmer und die anderen Minister betont, dass die Kommunen selbstständig über die Weihnachtsmärkte entscheiden könnten. Auch als die Infektionszahlen stiegen, hielt die Regierung an dieser Linie fest, erhöhte aber den Druck. Kretschmer formulierte sein Unbehagen, dass man nicht Glühwein trinken könnte, wenn die Krankenhäuser überlastet seien. Vielen Städten war das aber egal. Schließlich zog die Regierung kurz vor knapp die Notbremse und verbot die Märkte, die schon auf den Plätzen aufgebaut waren.

Kretschmer ist „im Panikmodus“

Selbst die Wohlwollenden in der Koalition sprechen von einem Hickhack. Sie wähnen den Ministerpräsidenten „im Panikmodus“ und sehen sich durch Kretschmer bestätigt, der ständig drastischere Worte findet. Der die „letzte Ausfahrt vor dem Lockdown“ ausruft, eine Pandemie, die alles in den Schatten stelle, „was bisher da war“, und schließlich konstatiert: „Die Dämme sind gebrochen.“ Geholfen hat nichts davon.

Der Freistaat ist deutsches Schlusslicht bei der Impfquote. In dieser Woche wird höchstwahrscheinlich die Sieben-Tages-Inzidenz sachsenweit die Marke von 1000 überschreiten. In vielen Städten machen sich Hunderte einen Jux daraus, bei „Spaziergängen“ die Polizei zum Narren zu halten. Kretschmer will dagegen ein Zeichen setzen, er feuert verbal aus allen Rohren. Er dringt trotzdem oder deswegen nicht durch. Der Ministerpräsident ist im politischen Leerlauf: Er will, aber es geht nicht voran.

Geänderte Rhetorik im Teil-Lockdown

Auf Unterstützung kann Kretschmer kaum hoffen. Die CDU-Fraktion ist abgetaucht und verlässt sich auf ihn als Blitzableiter. Seine Partei hat ihn bei den Vorstandswahlen Anfang November regelrecht abgestraft, als nur 76,4 Prozent für seine Wiederwahl zum sächsischen Parteivorsitzenden stimmten. Man könnte verstehen, wenn Kretschmer verbittert wäre. Er macht aber einfach weiter. Sein persönliches Befinden möchte er nicht zum Thema machen.

Kretschmer hat seine Schlüsse gezogen. Er hat zuletzt seine Rhetorik angepasst und erkennen lassen, dass seine Dialogbereitschaft an Grenzen gestoßen ist. Er appelliert jetzt vor allem an die Vernünftigen, dass sie die Lage im Teil-Lockdown richten und die Uneinsichtigen aus dem Spiel nehmen: „Freiheit ohne Verantwortung nennt man in aller Regel Egoismus. Wir brauchen zur Bekämpfung dieser Pandemie mehr Wir und weniger Ich. Hier geht es nun um Solidarität“, sagt er.

Optimistisch klingt der Ministerpräsident dabei nicht. Seinen Worten fehlt die Hoffnung, dass sich die Lage in Sachsen rasch bessert. Aus ihnen spricht vor allem eins: Frust.

Von Von Kai Kollenberg