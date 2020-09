Kretschmer fördert "Schweinerei" von Genossen

Erlau

Die sächsische AfD hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer oft vorgeworfen, auf dem linken Auge blind zu sein. Zwar hat sich der CDU-Chef im Landtag schon so manches verbale Scharmützel mit der Linken geliefert. Aber all das könnte Täuschung gewesen sein. Kretschmer hat sich nämlich geoutet. Seit 1. September ist er ganz offiziell Schirmherr von Genossen.

„Demokratischer geht es nicht“

Diese haben demnächst ihren „Ortsverband“ im mittelsächsischen Erlau, wo buchstäblich eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Die dortige Agrargenossenschaft plant eine „Genießer-Genossenschaft“ für Duroc-Schweine, in der 2000 Anteilseigner bis 30. September zeichnen sollten.

Chef Jan Gumpert sagte Anfang Juni in der LVZ, die potenzielle Kundschaft sitze ganz klar in den großen Städten Leipzig und Dresden. „Dort kann schließlich keiner sein Schwein in den Garten stellen.“ Ergo: „Die Genossen bekommen die Chance, bei uns als Produzenten tätig zu werden und mitzureden. Demokratischer geht es eigentlich nicht.“ Ein Anteil der Genossenschaft kostet 1000 Euro.

Abstimmung per Online-Konferenz

Doch bis Mitte September wurden lediglich 462 Anteile gezeichnet. War’s das für die große „ Schweinerei“? „Nein“, sagt Gumpert am Mittwoch am Telefon. „Ich habe vielmehr meine Skepsis überwunden. Wir brauchen nicht unbedingt 2000 Investoren, aber 2000 Abnehmer.“ Und die sollten sich finden lassen. Denn das Fleisch der geplanten Duroc-Schweine ist nicht nur zart und geschmackvoll, sondern enthält auch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.

Nun also Rückenwind von ganz oben. Spätestens zur geplanten Stallgrundsteinlegung im Juni 2021 soll Kretschmer in Erlau vorbeikommen. Warum der Ministerpräsident das tut? Gumpert antwortet mit der ihm eigenen Bescheidenheit: „Was soll ich sagen? Qualität setzt sich eben durch.“

Was machen jetzt die Grünen?

Aus der Sächsischen Staatskanzlei hieß es dazu am Mittwoch: „Tierwohlgerechte Haltung, heimisch erzeugtes Futter und Schlachtung in der Region – das sind Ziele, die der Ministerpräsident gerne unterstützt. Denn Regionalität erfährt richtigerweise einen immer größer werdenden Zuspruch.“ Zu hoffen ist jetzt eigentlich nur noch, dass dadurch das Regierungsbündnis in Dresden nicht platzt. Schließlich ist der vegane Teil beim grünen Koalitionspartner eine Macht.

Von Roland Herold