Kretschmer: Sachsen bleibt bei Kohlekompromiss bis 2038

Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den Vorstoß seines bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) für einen früheren Kohleausstieg zurückgewiesen. „Der Kohlekompromiss muss weiter gelten“, sagte Kretschmer am Freitag der LVZ – und fügte hinzu: „Der Freistaat Bayern ist nicht betroffen und kann von außen leichter reden.“ Söder hatte angekündigt, den beschlossenen Ausstieg aus der Kohlekraft in Deutschland nach der Bundestagswahl neu verhandeln zu wollen. Dabei wolle er sich für das Jahr 2030 statt 2038 einsetzen, kündigte der bayerische Ministerpräsident an.

Kretschmer: Vereinbarungen müssen weiterhin gelten

Kretschmer hielt nun dagegen: „Wir haben über Jahre mit allen Verbänden beraten und einen guten, nicht einfachen Weg gefunden. Dieser gelingt nur, wenn getroffene Vereinbarungen gelten und nicht ständig in Frage gestellt werden.“ Letztlich gebe der Kohlekompromiss Sicherheit für alle Betroffenen – werde der Ausstieg vorgezogen, sei der Strukturwandel kaum zu schaffen. Auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) will weiterhin an dem Zeitplan festhalten und kritisierte den Söder-Vorstoß: „Hilfreich wäre, wenn er sich Brandenburgs Einsatz für die erneuerbaren Energien anschließen würde. Hier hängt Bayern ziemlich weit hinten.»

Erste Kraftwerksblöcke sollen in Sachsen 2029 vom Netz gehen

Deutschland steigt bis spätestens 2038 schrittweise aus der Kohle aus. In Sachsen sollen 2029 in Boxberg die ersten Blöcke vom Netz gehen. Beim Kraftwerk in Lippendorf südlich von Leipzig wurde das Ausstiegsdatum auf Ende 2035 festgelegt. Die beiden restlichen Blöcke in Boxberg folgen dann Ende 2038.

Bund gibt Milliarden für sächsische Kohlereviere

Sachsen hatte sich erst vor Kurzem mit dem Bund auf konkrete Projekte in seinen beiden Kohlerevieren geeinigt. Demnach sollen rund 6,5 Milliarden Euro vom Bund für den Strukturwandel in den sächsischen Kohlerevieren investiert werden. Allein 4,5 Milliarden Euro fließen in die Oberlausitz. Ziel sei es, so Kretschmer, mit dem Geld Arbeitsplätze zu schaffen und eine neue Wirtschaftsstruktur aufzubauen: „Der Verzicht auf Atomkraft und Kohleverstromung bei der Energieversorgung ist eine so große und gewaltige technische Herausforderung, dass es sehr viel Kraft und Ideenreichtum braucht, um diesen Weg erfolgreich zu machen.“

Günther: Markt wird früheren Ausstieg regeln

Sachsens Klima- und Ernergieminister Wolfram Günther (Grüne) hatte zuletzt im LVZ-Interview klargemacht: „Die Grünen stehen zum Kohlekompromiss. Doch man muss den Menschen auch ehrlich sagen, was tatsächlich in dem Gesetz steht: Dass das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 abgeschaltet wird, sofern es dann überhaupt noch eins geben sollte.“ Das Gesetz biete demnach keine Bestandsgarantie bis zum letzten Tag des Jahres 2038. „Ich gehe davon aus, dass der Ausstieg früher geschieht – das regelt der Markt“, so Günther.

Von Andreas Debski