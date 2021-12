Kretschmer: Fünfte Pandemie-Welle steht unmittelbar bevor

Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat davor gewarnt, die aktuell auf einem hohen Niveau verharrenden Infektionszahlen als Signal der Entspannung zu deuten. „Wir sind noch lange nicht durch“, sagte Kretschmer am Sonnabend bei einer Online-Konferenz des Bürgerrates „Forum Corona“. Zugleich warnte der Regierungschef eindringlich: „Die fünfte Pandemie-Welle steht unmittelbar vor uns.“

Kretschmer: Gott sei Dank sind wir auf die Bremse getreten

Da die neue Omikron-Variante mindestens zwei Mal so ansteckend wie die Delta-Mutation sei, „müssen wir vorbereitet sein“, mahnte Kretschmer – dazu gehöre vor allem, „dass wir die Krankenhäuser leer bekommen“. Die leicht abnehmenden Ansteckungswerte führte er auf die rigorosen sächsischen Corona-Regeln zurück: „Wir sind massiv auf die Bremse getreten. Gott sei Dank haben wir das genauso gemacht.“

Erst am vergangenen Freitag war der Teil-Lockdown für Sachsen bis zum 9. Januar verlängert worden. Kretschmer wie auch Kultusminister Christian Piwarz (CDU) schließen nicht aus, dass es auch zu erneuten Schulschließungen kommen könnte. Aktuell fehlt dafür aber die rechtliche Grundlage. „Schulen und Kitas werden als Letztes geschlossen“, versicherte der Ministerpräsident am Sonnabend – erst müssten alle anderen Möglichkeiten ausgereizt werden, um die Pandemie einzudämmen.

Bislang sechs Omikron-Verdachtsfälle im Freistaat

Laut Sozialministerium gibt es in Sachsen gegenwärtig sechs Omikron-Verdachtsfälle – allesamt im Vogtland. Der Vorsitzende der sächsischen Impfkommission (Siko), Dr. Thomas Grünewald, hatte zuletzt eine möglichst hohe Impfquote gefordert: „Sonst rauschen wir von der vierten in die fünfte Welle. Und Pandemien können bis zu fünf Jahre dauern.“ Derzeit verfügen nur 58,8 Prozent der Sachsen über eine vollständige Impfung. Damit ist der Freistaat bundesweites Schlusslicht.

„Forum Corona“ kritisiert sächsische Impfkampagne

Während der Online-Konferenz kritisierte der Bürgerrat „Forum Corona“ die sächsische Impfkampagne sehr deutlich. „Zu einer guten Impfrate gehört auch ein gut informierter Bürger“, wurden sowohl Kretschmer als auch Justiz- und Demokratieministerin Katja Meier (Grüne), die ebenfalls an der Video-Schalte teilnahm, in die Pflicht genommen. Notwendig seien unter anderem auf Zielgruppen ausgerichtete, leicht verständliche Informationen, telefonische Info-Hotlines, die Abwägung von Pro und Contra in der Öffentlichkeit und insbesondere eine bessere Erreichbarkeit wie auch längere Öffnungszeiten von Impfstellen.

Bürgerrat: Politik kann von Wirtschaft lernen

Eine Forderung lautete: Die Bürgerinnen und Bürger müssten als Impfkunden begriffen werden, die für ein Produkt interessiert und begeistert werden sollen – „das kann die Politik von der Wirtschaft lernen“. Zudem sei es ein Fehler gewesen, die zentralen Impfzentren ab Oktober zu schließen. Der Betrieb hätte weiterhin ermöglicht werden müssen, auch wenn der Freistaat dadurch zusätzliche Kosten gehabt hätte, kritisierte der Bürgerrat. Außerdem müsse die Kommunikation stark verbessert werden: „Die Nähe zwischen den Bürgern und der Politik ist oft nicht vorhanden.“

Ministerin Meier gesteht Fehleinschätzungen ein

„Wir machen uns die Entscheidungen nicht einfach“, sagte Katja Meier und gestand auch Fehler ein: Von der Politik werde häufig erwartet, „dass sie die absolute Wahrheit hat – aber die gibt es nicht“. Die Landesregierung sei aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen gezwungen gewesen, die Corona-Schutzmaßnahmen zu treffen. „Vielleicht gab es an der einen oder anderen Stelle die eine oder andere falsche Einschätzung. Aber wir sind auch nicht schlauer als die Wissenschaft“, erklärte die Justiz- und Demokratieministerin.

Bürgerrat soll Bevölkerung in Sachsen repräsentieren

Der Bürgerrat „Forum Corona“ war Mitte 2021 ins Leben gerufen worden: Zunächst wurden zufällig ausgewählte Sächsinnen und Sachsen angeschrieben, nach deren Rückmeldungen wurde ein Querschnitt der Bevölkerung aus 50 Teilnehmenden gebildet. Das Statistische Landesamt hatte ursprünglich 5000 Personen verschiedenen Alters, Geschlechts, Bildungsgrads, unterschiedlicher Berufstätigkeit, regionaler Herkunft oder Behinderung repräsentativ ausgewählt. Das Instrument des Bürgerrates sei ein Beispiel gelebter Demokratie und werde erstmals im Freistaat praktiziert, hatte Meier zum Auftakt im Juli erklärt.

Empfehlungen werden an Regierung und Landtag übergeben

Vor der Corona-Krise hatte es bereits Diskussionsforen wie das Sachsengespräch oder den Bürgerdialog gegeben, die auch wieder aufleben sollen. Mit dem „Forum Corona“ sollen Bürgerinnen und Bürger noch aktiver werden und Meinungen, Beschwerden oder Tipps in die Politik transportieren können. Deren Empfehlungen sollen im Januar schriftlich vorliegen und der Staatsregierung sowie dem Landtag übergeben werden.

Von Andreas Debski