Kretschmer: Erfolg der Corona-Maßnahmen in Sachsen nicht groß genug

Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht kaum Besserung durch den aktuellen Teil-Lockdown in Sachsen. Es gebe zwar Erfolgsmeldungen, sagte er bei einem Online-Gespräch am Donnerstagabend. So habe man geschafft, die Auslastung der Krankenhäuser „einzufrieren“. Die Erfolge seien „aber nicht so groß, wie sie sein müssten, um jetzt eine Entspannung in den Krankenhäusern zu erreichen“.

„Worst-Case-Szenario“ in den Kliniken

Derzeit werden laut Kretschmer 502 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt: Das sei das „Worst-Case-Szenario“. Die Kliniken seien damit auf Volllast beansprucht. Ziel müsse es aber sein, diese Anzahl auf 200 Covid-Patienten zu reduzieren, sagte der Ministerpräsident. „Wir müssen die Kliniken jetzt leer machen.“ Man müsse darauf vorbereitet sein, „wenn das Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante anziehen sollte“.

Kretschmer verglich die Maßnahmen in Sachsen mit denen in Bayern und Österreich. In allen drei Regionen seien Ende November neue Maßnahmen beschlossen worden. Die schärfsten davon in Österreich, wo auch der Einzelhandel hatte schließen müssen. Dadurch konnte die Inzidenz von 1100 auf 480 reduziert werden.

„Maßnahmen haben nicht so gewirkt“

Bayern hat ähnliche Maßnahmen wie in Sachsen ergriffen. Hier sank die Inzidenz von 680 auf 470 – laut Kretschmer eine „deutliche Absenkung“. In Sachsen seien ähnliche Entwicklung nicht gelungen.

Seit dem Teil-Lockdown hat die sachsenweite Inzidenz von 1470 auf 1100 abgenommen: „Das zeigt, dass unsere Maßnahmen nicht so gewirkt haben wie in Bayern oder wie in Österreich“, sagte Kretschmer.

Neue Verordnung am Freitag

Die sächsische Landesregierung will am Freitag eine neue Corona-Verordnung beschließen. Lockerungen sind bislang nicht geplant. Vielmehr plant Sachsen in Corona-Hotspots sogar die Schließung der Gastronomie. Diese Maßnahme soll in Landkreisen und kreisfreien Städten ab einer Inzidenz von 1500 greifen. „Die Maßnahmen sind nicht gerecht“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) im Online-Gespräch, „aber ein Weg, um diese Pandemie zu bekämpfen.“

Kretschmer mahnte, dass man die nächsten Wochen nutzen müsse, „um zu impfen, was das Zeug hält“. Dann seien nach dem 9. Januar, wenn die nächste Corona-Verordnung auslaufen soll, wieder Lockerungen möglich. Allerdings machte Kretschmer deutlich, dass die Öffnungen dann nur unter der 2G-Regel oder mit 2G plus möglich seien.

Beim 2G-Modell erhalten lediglich Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen. Bei 2G plus müssen diese Gruppen zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorweisen.

Von Kai Kollenberg