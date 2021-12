Leipzig

Die Probleme mit Krankenhauskeimen haben während der Corona-Pandemie zugenommen. Pro Jahr infizieren sich sonst bis zu 29.000 Patientinnen und Patienten in Sachsen mit Krankenhauskeimen, wobei bis zu 1000 Betroffene sterben. Darauf weist die Barmer Ersatzkasse in ihrem aktuellen Krankenhausreport hin. Nach dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 sei die Rate jedoch binnen weniger Wochen bundesweit um mehr als ein Fünftel gestiegen.

2020 nahmen Infektionen um 17 Prozent zu

Für das Gesamtjahr 2020 betrug die Zunahme gegenüber 2019 mehr als 17 Prozent, erläutert Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen. Dies gehe aus einer Stichprobe von fünf Millionen stationären Behandlungen in Deutschland (mit Verweildauer von mindestens drei Tagen) hervor. „Dass die Zahl der Krankenhausinfektionen während der Pandemie gestiegen ist, kann neben der veränderten Patientenstruktur und den vulnerablen Fällen auch auf die erhöhte Arbeitsbelastung in Kliniken und Personalausfälle zurückgeführt werden“, sagt er.

Selbst wenn man die veränderte Patientenstruktur mit besonders vielen schweren Fällen auf die vor der Pandemie übliche Belegung umrechnet, zeige sich immer noch ein Anstieg des Keime-Infektionsgeschehens um fast zehn Prozent in der ersten Corona-Welle im Frühjahr sowie um mehr als 17 Prozent in der zweiten Corona-Welle Ende 2020. Bundesweit seien im ersten Jahr der Pandemie etwa 34.000 zusätzliche Infektionen mit Krankenhauskeimen aufgetreten. Übertragen auf Sachsen bedeute das 1600 zusätzliche Infektionen und bis zu 62 zusätzliche Todesfälle.

Ältere Menschen anfälliger für Krankenhauskeime

„Auf den ersten Blick mag es überraschen, dass die Zahl der Krankenhausinfektionen trotz der strengen Hygienevorschriften während der Pandemie zugenommen hat“, erklärt Magerl. „Doch gerade während der ersten Welle lagen vor allem ältere Menschen auf den Stationen, die anfälliger für Infektionen sind. Hinzu kommt die hohe Arbeitsbelastung für das Klinikpersonal, dem es mitunter auch an Schutzausrüstung mangelte.“

Der Hinweis auf Hygienedefizite sei keine Kritik am Pflegepersonal oder an den Ärztinnen und Ärzten, betont er. „Das Krankenhauspersonal leistet wirklich Herausragendes, war und ist aber offenbar in vielen Einrichtungen während der Corona-Pandemie so belastet, dass es die hohen erforderlichen Hygienestandards nicht immer vollständig einhalten kann.“

Gold-Medaille für Händehygiene am Uni-Klinikum

Allein schon der Händehygiene komme im Arbeitsalltag eine wesentliche Bedeutung zu, bekräftigt Prof. Iris Chaberny, Direktorin des Instituts für Hygiene, Krankenhaushygiene und Umweltmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Dem UKL sei es auch während der Pandemie gelungen, die Kriterien der bundesweiten „Aktion Saubere Hände“ so gut zu erfüllen, dass es für 2021 und 2022 erneut ein Zertifikat in Gold erhielt. Die Gold-Medaille schafften bei 42 teilnehmenden Kliniken in Sachsen sonst nur das Leipziger Diakonissenkrankenhaus und das Klinikum Obergöltzsch Rodewisch im Vogtlandkreis.

Im europäischen Maßstab stehe Deutschland keineswegs schlecht da beim Thema Krankenhauskeime, so die Leipziger Professorin. Auch sei es ein weit verbreiteter Irrtum, dass sich die Keime gewissermaßen unbesiegbar in den Häusern einnisteten. In den allermeisten Fällen handele es sich vielmehr um Bakterien, welche die Patienten in ihrem Körper mitbringen. Bei der Behandlung – in der das Wort Hand nicht ohne Grund aufscheine – könnten die Keime bei ungeschützten Kontakten weitergereicht und zur großen Gefahr für andere Patienten werden.

Nur sechs Lehrstühle an 39 Medizin-Fakultäten

Am häufigsten zeigten sich solche Befunde an Wunden nach Operationen, zudem als Harnwegsinfektionen und bei Infektionen der unteren Atemwege. „Ein Teil unseres Hygienekonzeptes am UKL sind geschulte Hygienefachkräfte, die die Einhaltung der Standards überwachen und bei Bedarf weiterentwickeln“, sagt Chaberny. Auch Fortbildungs- und Schulungsangebote, regelmäßige Aufklärungskampagnen sowie ein interdisziplinärer Schwerpunkt während des Medizinstudiums und in der pflegerischen Ausbildung gehörten zu den Ansätzen, um die Hygiene weiter zu verbessern. Leider gebe es einen Lehrstuhl für dieses Thema erst an sechs der 39 medizinischen Fakultäten in Deutschland.

Nicht nur zum Gesundheitsschutz müsse alles getan werden, um Infektionen mit Krankenhauskeimen zu verhindern, pflichtet Sachsens Barmer-Chef Magerl bei. Deren Behandlung sei mit jährlich rund 1,5 Milliarden Euro an Zusatzkosten auch extrem teuer für die Versichertengemeinschaft. Die Barmer fordere einen Masterplan für mehr Hygiene. Dazu brauche es stärker als bisher auch externe und unangekündigte Kontrollen durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). „Wenn Mängel Auslegungssache bleiben und lediglich moniert, aber nicht öffentlich dargestellt werden können, dann bleiben auch Kontrollen zahnlose Tiger“, mahnt er zudem.

