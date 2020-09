Chemnitz

Wer nach Chemnitz kommt, stößt permanent auf Baustellen. Da ziehen die Stadtwerke von einer Straßenseite auf die andere, da entsteht ein Hotel neu oder es werden einfach nur wieder mal großflächig Straßen aufgerissen. Die derzeit größte Baustelle aber ist das Rathaus. Seit klar ist, dass Amtsinhaberin Barbara Ludwig ( SPD) nicht noch einmal antritt, scheint es, als ob die Stadt und ihre rund 230 000 Einwohner wieder einmal ein altes Leiden plagt: mangelndes Selbstwertgefühl. Deshalb wird vom neuen Stadtoberhaupt, das am Sonntag gekürt werden soll, erwartet, dass es den Abstand zu Leipzig und Dresden zumindest ein wenig verringert.

Prognose: Kopf-an-Kopf-Rennen

Nach einer repräsentativen Umfrage der in Chemnitz erscheinenden „Freien Presse“ liegt die eloquente CDU-Anwältin Almut Patt zwar mit 28 Prozent der Stimmen vor dem SPD-Kandidaten, dem Stadtkämmerer Sven Schulze (24 Prozent). Das würde allerdings im ersten Wahlgang nicht zur absoluten Mehrheit reichen. Stadträtin Patt tritt souverän auf, kann sich die Rettung der Musikschule auf die Fahnen schreiben, wird aber immer noch von vielen als West-Import wahrgenommen.

Schulze wiederum verübelt man in der Arbeiterstadt, dass er auf Wahlplakaten die SPD unterschlägt. Dabei geht es für die gebeutelte Landes-SPD doch gerade darum, nach Dresden nicht noch einen wichtigen OB-Posten in Sachsen zu verlieren. Auch AfD-Kandidat Ulrich Oehme, der gegenwärtig auf 16 Prozent der Stimmen käme, wirbt lieber ohne Partei.

Der sächsischen Linken-Chefin Susanne Schaper (14 Prozent) und dem Grünen-Landtagsabgeordneten Volkmar Zschocke (7 Prozent) wiederum wird vorgehalten, dass sie sich als OB-Kandidaten zu selten in Chemnitz blicken lassen. Und dem parteilosen Unternehmer Lars Faßmann, der großformatig auf Häuserfassaden wirbt, trauen lediglich 6 Prozent das Amt zu. Möglicherweise läuft es in Chemnitz also auf das gleiche Szenario wie in Leipzig hinaus. Dort holte der CDU-Kandidat Sebastian Gemkow im ersten Wahlgang die meisten Stimmen, musste sich dann aber im zweiten Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) beugen – auch weil Grüne und Linke zurückzogen.

Schon wieder eine „Mischbebauung“

Wer auch am Ende das Rennen macht, sie oder er steht in den kommenden sieben Jahren vor einem Haufen ungelöster, um nicht zu sagen unlösbarer Probleme. Chemnitz leidet – noch aus DDR-Zeiten – unter einem sehr weitläufigen Stadtzentrum mit dem Marx-„ Nischel“, großen Magistralen, die den Zugang zur Innenstadt erschweren und einer Neubauarchitektur von überschaubaren ästhetischen Wert. Einkaufszentren, die nach der Wende wie Pilze aus dem Boden schossen, wie die Galerie Roter Turm, geben sich eher als abgeschlossen nach außen als dass sie Publikum in die City locken. Und die gerade gerettete Galeria Kaufhof dürfte bei nächster Gelegenheit erneut zur Disposition stehen.

smac-Chefin Sabine Wolfram. Quelle: smac

Sabine Wolfram, Direktorin des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac), sagt für Chemnitz sei es wichtig Lücken zu schließen, damit das Stadtzentrum dichter wird. „Die Frage ist, ob manche Konzepte da die richtigen sind.“ Im Klartext: Ob nicht mitunter eine Portion Mut besser wäre als blinde Investoren-Hörigkeit. Auf dem Parkplatz gegenüber beispielsweise soll mal wieder eine „Mischbebauung“ mit Supermarkt entstehen. An deren Sinnhaftigkeit zweifelt Wolfram: „Ich weiß nicht, ob die Stadt immer mehr Läden braucht. Viele stehen jetzt schon leer.“

Das Chemnitzer Dilemma

Ihr Vorschlag: Eine Kulturmeile von der Oper und den Städtischen Kunstsammlungen über das smac, das Städtische Kunstkaufhaus und die Galerie Gunzenhauser bis hin zum Industriemuseum. Um die einzelnen Einrichtungen zu einem Gesamtkunstwerk zu verknüpfen. Und aus dem alten Theater, das durch einen Neubau ersetzt werden soll, könnte eine Art Konzerthalle werden. Dazu brauchte Chemnitz aber auch neue Verkehrskonzepte. „Derzeit ist es einfach nicht flanierfreundlich“, sagt die Direktorin.

Tatsächlich hat sich – seit die Kunsthistorikerin Ingrid Mössinger vor drei Jahren in den Ruhestand gegangen ist – der Hype um die Städtischen Kunstsammlungen, die Publikum aus Leipzig und Dresden anzogen, merklich gelegt. Nun ruhen viele Hoffnungen auf der Kulturhauptstadt-Bewerbung. Am 28. Oktober soll klar sein, ob die Stadt es geschafft hat, Magdeburg, Hannover, Nürnberg und Hildesheim aus dem Rennen werfen. Finanzexperten schätzen, dass dann für jeden investierten Euro sechs Euro zurückfließen. Doch bekommt Chemnitz den Zuschlag, wird man es außerhalb der Stadt als eine Art politischen Geschenks nach dem Tod des jungen Deutsch-Kubaners Daniel H. vor zwei Jahren und den anschließenden Krawallen interpretieren. Geht Chemnitz leer aus, wird man es als Konsequenz daraus gewertet werden.

„Mehr Wir-Gefühl“

Uwe Dziuballa, Wirt des jüdischen Restaurants „Schalom“, hat das andere, das hässliche Chemnitz kennengelernt. Als sein Restaurant 2018 von Rechtsradikalen überfallen wurde, nahm er Abschied von seinen Vorsatz, nicht mehr mit den Behörden der Stadt zusammenzuarbeiten, weil das sowieso nichts bringe. Die gegenseitige Umgang miteinander seien seither anders geworden. „Denn der Satz, der immer wieder gebraucht wird: ,Die Demokratie muss so etwas aushalten’, ist letztendlich blödsinnig“, sagt der Wirt. Antisemitismus und Rechtsradikalismus könnten heute leichter als solche benannt werden. Gleichzeitig fänden Übergriffe aber auch immer offener statt.

„Schalom“-Wirt Uwe Dziuballa. Quelle: Roland Herold

„Für mich ist Chemnitz die Frau, die man erst auf den zweiten oder dritten Blick lieben kann“, gesteht er. „Die mehr mit Substanz, denn mit Charme punktet.“ Von der neuen Rathausspitze wünscht er sich, den Behördenmitarbeitern zu vermitteln, „dass die Bürger nicht ihre Feinde sind“. Mehr Mut bei Innovation, Entwicklung und Technik sei auch eine Eigenschaft, die der oder die Neue mitbringen müsste. Die Industrie dürfe dabei nicht zu kurz kommen. „Und schließlich muss der Stolz auf die Stadt, das Wir-Gefühl gestärkt werden“, sagt der Wirt.

Sportanlagen fehlen

Grund dafür gäbe es genug: Chemnitz ist Industrie begeistert, Kunst verliebt und Sport verrückt. Victoria Lukjanow (19) gehört zu den Cheerleadern des Basketball-Bundesligisten Niners. Sie wünscht sich, dass ihre Heimatstadt moderner wird. „Damit junge Leute bleiben oder sogar hierher ziehen“, sagt sie. Doch da müsse man schon bei der Technischen Universität beginnen. Deren Campus liege viel zu weit vom Stadtzentrum entfernt. Auch dürfe sich die Uni fachlich nicht so eingrenzen lassen – der neue Medizin-Studiengang sei darum ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr Arbeitsplätze, die die Interessen von jungen Leuten berücksichtigten, müssten her.

Cheerleader Viktoria Lukjanow. Quelle: David Friel

Dass die Cheerleader immer wieder kämpfen müssen, um an Trainingszeiten zu kommen, sei ein eigentlich ein Unding. „ Chemnitz braucht mehr Sporthallen“, sagt Lukjanow. Und es fehle an Veranstaltungen für die Jugend. „Wenn mal etwas geschieht, dann meist aus Eigeninitiative heraus.“ So wie das „Kosmonaut“-Musikfestival der Gruppe „ Kraftklub“. „Fast jeder aus unserem Verein war schon einmal dort. Und nun ist das auch weg“, bedauert sie.

„Abriss muss gestoppt werden“

Unter dem Strich bleibt den Chemnitzern offenbar wieder mal nur eines: sich selbst aus dem Dreck zu ziehen. Für Professor Ronny Rößler, Leiter des Naturkundemuseums mit dem Steinernen Wald, steht und fällt deshalb vieles mit der Identität der Stadt. Doch damit sei es nicht so sehr gut bestellt. „In Chemnitz ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kein Stein auf dem anderen geblieben. Jedes Haus, jedes Bauwerk, das zwei Kriege überlebt hat, muss deshalb erhalten werden“, fordert er und hat kein Verständnis, wenn wieder abgerissen wird, „um neuen Betonbunkern Platz zu machen“. Dazu gehöre auch ein Stadtgeschichtsmuseum, das diesen Namen verdiene. Das Schlossberg-Museum, das früher diese Aufgabe erfüllte, sei nun den Kunstsammlungen angegliedert worden.

Naturkundemuseumschef Ronny Rößler. Quelle: Roland Herold

Für Rößler steht die Fertigstellung des Südverbundes und damit der Stadtumfahrung nach nunmehr 30 Jahren ganz oben auf der Agenda. „Das muss die Stadt aber wollen und auch durchsetzen“, sagt er. Es wäre für Chemnitz genauso wichtig wie eine ICE-Anbindung. Die Kulturhauptstadt-Bewerbung? Die könne durchaus zur Chance werden, sagt Rößler. Er sehe aber immer noch zu viele Skeptiker und zu wenig Mut. „Ich denke, hier gilt es, einfach mal begeistert zusammenzustehen. Die Visionäre müssen sich gegen die Betriebswirtschaftler durchsetzen.“

Von Roland Herold