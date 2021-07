Leipzig

Die Aktion von rund 50 Aktivisten der Initiative „CancelLEJ“ gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle in der Nacht von Freitag auf Samstag ruft zahlreiche Reaktionen hervor. „Diese nächtliche Aktion am Flughafen ist wirklich schade und nützt niemandem“, sagt Hermann Winkler, der Regionalbeauftragte für die Flughafenentwicklung. „Und es konterkariert die aktuelle Entwicklung. Denn eigentlich haben wir in den Gesprächen mit den Bürgern und Kommunalvertretern der Umlandgemeinden und der Flughafen-Geschäftsführung zuletzt gute Fortschritte gemacht. Es ist bei allen kontroversen Standpunkten zum Ausbau zumindest gelungen, dass Klima zwischen allen Beteiligten zu verbessern. Solche Blockade-Aktionen können dagegen zu einem Rückschlag führen, weil so etwas immer polarisiert.“

In der Nacht zum Sonntag haben zwei Transporter der Deutschen Post im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld gebrannt. Ob der Anschlag in Zusammenhang mit der Protestaktion steht, ermittelt die Polizei.

Die Umweltaktivisten fordern unter anderem ein Nachtflugverbot. Quelle: Tim Wagner/Imago

Umweltaktivisten fordern Nachtflugverbot

Zahlreiche Gegner der Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle haben in der Nacht zu Samstag auf dem Airportgelände demonstriert. Rund 50 Aktivisten der Initiative „CancelLEJ“ hatten die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Mehrere Lastwagen stauten sich vor der Einfahrt und mussten durch ein zweites Tor umgeleitet werden. Auch eine Straße wurde blockiert, so dass es zum Rückstau bis zum Schkeuditzer Bahnhof kam. Unter den aufgehaltenen Fahrzeugen waren auch Lkw, die mit Impfstoffen beladen waren und Piloten, die mit Taxis zu ihren Frachtmaschinen wollten.

Die Protestierenden fordern nach eigenen Angaben einen Ausbaustopp des Frachtflughafens, ein Nachtflugverbot und eine Verkehrswende. Marco Böhme, der Sprecher für Klimaschutz und Mobilität der Links-Fraktion im Sächsischen Landtag, hatte die Kundgebung angemeldet.

DHL erstattet Anzeige

„Die nächtliche Sperrung der Zufahrt zum DHL Express Drehkreuz hat zu Verzögerungen im Betriebsablauf mit lokal überschaubaren Auswirkungen geführt. Der entstandene Schaden und mögliche Effekte auf das weltweite Netzwerk lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht genau benennen“, sagt DHL-Pressesprecher Matthias Persson am Sonntag. Am DHL Express Drehkreuz Leipzig werde zum Großteil zeitkritische Fracht umgeschlagen, darunter wichtige Ersatzteile für die Industrie sowie gekühlte oder gefrorene Waren oder dringend benötigte und oft lebenswichtige medizinische Güter.

DHL habe Anzeige erstattet, weil durch die Blockade einige Maschinen erst mit Verspätung abfliegen konnten und dadurch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sei, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. 52 Aktivisten seien auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Wache gebracht worden, um deren Identitäten festzustellen. Viele hatten die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht. Bis Sonntagmittag gab es für sie Solidaritätsbekundungen vor der Polizeidirektion Leipzig in der Dimitroffstraße.

Solidaritätskundgebung am Sonntag in der Dimitroffstraße. Quelle: André Kempner

Böhme: Kein anderer Flughafen ist so in Dauerbetrieb

Die Ausbaupläne des Flughafens müssten dringend auf Eis gelegt werden, betonte Böhme am Samstag. „Es muss endlich über eine nachhaltige Entwicklung des Flughafens im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen gesprochen werden. Dazu zählt auch eine sozial-ökologische Mobilitätswende und eine deutlich diversifizierte und zukunftsfähige Gestaltung der Wirtschaftsstruktur am Standort Leipzig/Halle.“ Kein anderer Flughafen mit nächtlichem Frachtflugverkehr sei so nah an bewohntem Gebiet im Dauerbetrieb und gefährde die Gesundheit von Hunderttausenden Anwohnern.

Quelle: Tim Wagner/Imago

Kritik von allen politischen Seiten

Für den CDU-Innenpolitiker Rico Anton geht die Aktion zu weit: „Solche Blockaden sind nicht vom Versammlungsrecht gedeckt. Hier handelt es sich um eine strafbare Nötigung. Statt den Diskussionsprozess im Parlament konstruktiv zu begleiten, stellt sich der Linken-Abgeordnete Böhme außerhalb des Rechts. Dabei gab es erst am Dienstag im Landtag auf Antrag seiner Fraktion eine öffentliche Anhörung zum geplanten Flughafenausbau Leipzig/Halle.“ In diesen Kanon stimmt auch FDP-Bundestagskandidat René Hobusch ein: „Es geht bei solchen Aktionen nicht um einen breiten Konsens in der Gesellschaft zum zweifelsohne wichtigen Umwelt- und Klimaschutz, sondern um Fundamentalismus. Um das rigorose Durchdrücken der eigenen Forderungen. Die ,Aktivisten’ stellen sich damit außerhalb der Demokratie und versuchen, die Gesellschaft zu spalten.“

Protestbündnis kritisiert Polizei

Derweil solidarisierte sich „Ende Gelände Leipzig“ mit den Demonstrantinnen und Demonstranten. Das Protestbündnis kritisiert zudem das Verhalten der Polizei im Umgang mit den zur Identitäts-Feststellung auf die Wache gebrachten Aktivistinnen und Aktivisten.

„Die Gefangenen sitzen seit knapp bald 17 Stunden in der GeSa (Gefangenensammelstelle). Seit zwei Uhr Nachts sind sie der Polizei ausgeliefert und mussten laut Berichten in dieser Zeit unfassbar Zustände und Schikanen ertragen“, heißt es in einem Tweet. Unter anderem wurde der Vorwurf erhoben, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Protests „Medikamente, Essen, Trinken und der Gang zur Toilette“ verwehrt wurde.

Erweiterung des Logistikhubs geplant

Der Flughafen Leipzig/Halle soll erheblich ausgebaut werden. Unter anderem plant DHL die Erweiterung des Logistikhubs von 60 auf 100 Stellplätze. Das würde zu einer deutlichen Zunahme von Starts und Landungen führen. Der Airport ist inzwischen der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland, hinter Frankfurt/Main. Im vorigen Corona-Jahr hatte der Airport mit 1,38 Millionen Tonnen Fracht ein Rekordergebnis erzielt und rechnet mit einem weiteren Wachstum. In Frankfurt waren es 2020 gut 1,9 Millionen Tonnen.

Von LVZ/dpa